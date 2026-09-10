»Bolečina je izginila«: 10.000 ljudi prišlo na Kurešček, njihove zgodbe so neverjetne (FOTO)

»Veste kaj, jaz trdno verujem. Jezus je dal Marijo nam za našo Mater božjo. Če zaupaš, kot nas uči Gospod, in če imaš vero kot gorčično zrno, potem nemogoče postane mogoče. Iz svojega lastnega življenja vam lahko povem, da me je Marija velikokrat rešila, tudi išiasa,« Tina s Ponikev ni skrivala svoje globoke vere in hvaležnosti, ko je molila na Kureščku. H Kraljici miru ni prišla sama, z njo sta bili sestra in še 10.000-glava množica, ki je od petka do nedelje romala na Kurešček, kjer je potekal tridnevni duhovni seminar z motom Dovolj ti je moja milost. Društvo Katoliška prenova v Duhu v Sloveniji in župnija Ig sta v romarski kraj pripeljala slovitega patra Jamesa Manjackala.

Ni pa veliko manjkalo, da bi bilo že prvi dan vsega konec. Nad hribom so se zbrali temni oblaki, pihalo je, da je razmetalo male šotore okoli velikega prireditvenega prostora, in le prisebnosti organizatorjev in prostovoljcev gre zahvala, da je glavni šotor obstal.

Navdušenja na Kureščku ni manjkalo.

Dr. Peter Nastran je tokrat tudi spovedoval in pomagal pri obredih.

»Vsi, ki zaupajo vanj, prejmejo novo moč,« je dan po hudi nevihti zbranim povedal pater James, indijski karizmatični duhovnik in misijonar, znan po duhovnih seminarjih, na katerih poudarja spreobrnjenje, osebno vero, moč molitve in evharistije ter notranje in telesno ozdravljenje. Vernike vsakič znova spodbuja, naj obnovijo odnos z Bogom, svoje stiske izročijo Jezusu in vero živijo bolj dejavno. Na Kureščku je pater James vernike povabil k odpuščanju.

Rešil se je

Pozorno mu je vnovič prisluhnil tudi duhovnik dr. Peter Nastran. »Tudi mi rabimo duhovno obnovo, da obnovimo svojo zavezo z Bogom, da poživimo našo vero,« je za Slovenske novice razlog prihoda pojasnil dr. Nastran, duhovnik v fari Koroška Bela. V duhovnika je bil posvečen leta 2009, svojo prvo kaplansko službo je opravljal v ljubljanskih Črnučah. Večkrat vodi maše ter molitve za notranje ozdravljenje in osvoboditev. S Kureščkom pa je povezan že od mladosti. »Na Kureščku sem bil prvič leta 2001. Takrat je bil še živ oče France Špelič, videc Marije na Kureščku. V zunanji kapelici, zgoraj na vrhu hriba, za cerkvijo, je daroval sveto mašo in tam sem doživel izjemno Božjo tolažbo, neko veselje, mir, ljubezen in povezanost z Marijo, Materjo božjo,« je pojasnil, zakaj se rad vrača na Kurešček, kjer je pred 23 leti odkril smisel življenja. Takrat še ni bil duhovnik, po birmi se je oddaljil od Boga. Da bo šel po tej poti, je spoznal na romanju v Medžugorju, kjer mu je znanec dejal, da bo postal duhovnik.

Prišlo je tudi veliko hrvaških romarjev.

Tudi gasilci na pomoč Dr. Janez Crkovnik, predsednik društva Prenova v Duhu, je povedal, da jim je seminar kljub zahtevnemu vremenu uspel. Pri organizaciji je sodelovalo približno 40 prostovoljcev, gasilci z Iga in Škrilj ter Župnija Ig. Za duhovni del in spoved je skrbelo okoli 20 duhovnikov. Društvo Prenova v Duhu deluje že skoraj 30 let in pripravlja duhovne programe znotraj Katoliške cerkve.

Emina po spreobrnitvi živi na Kureščku.

»Med 15. in 35. letom sem bil depresiven. Prav s pomočjo molitev na Kureščku sem doživel neko veliko olajšanje, vedno bolje sem se počutil – do popolnega ozdravljenja,« nam razkrije. In spomni na nenehne težave s hrbtenico. Bolečine so zdaj preteklost, zasluge dr. Nastran pripisuje prav karizmatičnemu patru Jamesu. Zgodba sega v leto 2004. »Prvič sem patru Jamesu prisluhnil leta 2004 in tudi doživel osebno ozdravljenje hrbtenice, kjer sem čutil pogosto bolečine. Očitno sem napačno sedel. Potem sem pa tukaj, tudi pri molitvi patra Jamesa, zaslišal svoje ime: našteval je imena, takole je rekel, še danes se spomnim: Tudi Peter ozdravlja. V tistem trenutku sem čutil, kot da mi gredo mravljinci po telesu – od glave po vratu, od zadaj po hrbtenici. Bolečina je izginila.« Na Kurešček s prošnjami ali zahvalami prihajajo tudi tujci.

Selitev na Kurešček

»Pred sedemnajstimi leti sem prvič prišla na Kurešček. Pripeljala me je moja mama. Takrat sem bila še neverna, sem se pa ravno pripravljala na pravosodni izpit. Bila sem v težki življenjski situaciji, ko mi je bilo duhovno in duševno zelo težko. Moja mama in ata sta iz Bosne, ati je musliman, mami je pravoslavka, in me nista versko vzgajala. Ko me je pripeljala na Kurešček, še nisem poznala Jezusa Kristusa. Sedela sem v cerkvi Kraljice miru in prvič v življenju občutila mir, ki ga ta svet ne more dati, neskončen mir in ljubezen,« se je v leto 2009 ozrla naša sogovornica Emina Mulalić.

Male šotore je razmetalo, veliki je zdržal.

V tistem trenutku sem čutil, kot da mi gredo mravljinci po telesu – od glave po vratu, od zadaj po hrbtenici.

»Štiri mesece od prvega obiska Kureščka sem izvedela za duhovni seminar s patrom Jamesom Manjackalom. Bila sem odločena, da se ga udeležim. Tam sem videla več tisoč ljudi, med katerimi sem prvič v življenju videla ljubezen in povezanost. To me je zelo nagovorilo, zelo pristno in prepričljivo mi je bilo. Bila sem ganjena. Videla sem, da je tu nekaj drugače. Pater James je že takrat zelo jasno govoril o sveti evharistiji, o obhajilu, da je Jezus Kristus resnično navzoč pod podobo kruha in vina. Na tem seminarju sem prejela dar žive vere, da je Jezus Kristus naš Bog in naš edini Odrešenik in da je resnično navzoč v evharistiji,« se spominja Emina. Kmalu po duhovnem seminarju se je zapisala krščanstvu, tudi krstiti se je dala, potem je prejela zakrament svetega obhajila in birme. Še danes je tesno povezana s Kureščkom, saj živi v Marijini hiši ob svetišču na Kureščku, kamor se je preselila pred dvema letoma na povabilo tedanjega župnika z Iga Janeza Avsenika ter ob redni službi pravnice na ministrstvu za kulturo skrbi za cerkev, romarje ter dogajanje v svetišču. Emina je bila tudi tista, ki je predlagala, da se patra Jamesa leta 2025 spet povabi v Slovenijo, vesela ga je bila tudi tokrat.

Iz Indije je prišel pater James.

»Moje veliko hrepenenje je, da bi se na Kureščku uresničilo, kar nam je Marija Kraljica miru sporočila po vidcu očetu Francu Špeliču. Marija je rekla, da je Kurešček milostni kraj, kraj ozdravljanja dušnih bolezni in ran. Povedala je, da kdor koli se bo na tem kraju z vero zatekel v njeno in Sinovo Srce, bo ozdravljen in deležen miru, ki ga lahko dajo samo nebesa. Med drugim je tudi rekla, naj bo na tem mestu, kjer je danes šotor, kjer poteka duhovni seminar s patrom Jamesom, postavljena nova velika cerkev Svete Trojice,« sklene Emina Mulalić, članica Frančiškovega svetnega reda in tajnica njegovega narodnega sveta v Sloveniji.