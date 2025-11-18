Bolezen modrikastega jezika znova udarila, našli so 60 poginulih živali

Na Boču vlada zaskrbljenost. Kot poroča Lovska zveza Slovenije, je bolezen modrikastega jezika v nekaj tednih pokosila več kot 60 muflonov, nekoč najmočnejše populacije pri nas. Lovci priznavajo, da takšnega pogina ne pomnijo.

Tomo Kovačič iz LD Poljčane pojasnjuje, da so lovci temeljito prečesavali teren in beležili izgube. Na območju lovišč Poljčane, Makole, Rogaška Slatina in Boč-Podplat so našli več kot 60 poginulih muflonov – od mladičev do trofejnih samcev.

Najhuje je v LD Poljčane in Makole, kjer so zabeležili tri četrtine vseh izgub. Številka pa še ni dokončna, saj primere poginulih živali še vedno odkrivajo.

Izgubljene generacije

Bolezen ni izbirala. Poginile so odrasle ovce, mlade živali in tudi trofejni mufloni, ponos Boča. Lovci opozarjajo, da bo škoda dolgotrajna – izgubljena je večgeneracijska genetika, ki se je na tem območju oblikovala desetletja.

Muflone so na Boč naselili pred več kot 55 leti, njihova populacija pa je postala ena najkakovostnejših v Sloveniji. Privabljala je tuje lovce in prinašala pomembne prihodke lovskim družinam.

Nižje temperature so širjenje bolezni zdaj ustavile, a posledice bodo občutili še dolgo.