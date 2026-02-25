Bolgara na območju Kopra oskrunila kar 110 grobov

VEČ DESET TISOČAKOV ŠKODE

Izjemno obiskan začetek sojenja skrunilcema pokopališč na Kopskem. Gospodinov in Jordanov sta naredila za najmanj 33.300 evrov škode.

Devetnajstletnega Georgija Dobrinova Gospodinova in 31-letnega Milena Jordanova, ki naj bi se na božič ter na praznik samostojnosti in enotnosti brutalno znesla nad grobovi na Koprskem, jih uničila, oskrunila in okradla, so policisti po naših neuradnih podatkih prijeli povsem naključno. V Čežarjih, kjer sta z najmanj še enim bolgarskim državljanom več kot mesec dni neprijavljena bivala, je sredi januarske noči zaradi kršitve javnega reda in miru posredovala policija, potem ko je dogodek prijavil njun rojak. Policisti sprva niso slutili, da jih bo na videz rutinski prekršek pripeljal do ...