Bolj zelena mobilnost: tudi v tej občini vstopili v sistem izposoje e-koles BicikEL

Prometno in mobilnostno situacijo v Občini Brezovica bi Miha Rus, občinski svetnik in koordinator za Evropski teden mobilnosti, trenutno lahko povzel na svetopisemski način: »Glejte, vse delam novo.« Spremembe na bolje po njegovem niso spodbujene samo z velikimi infrastrukturnimi projekti, ki trenutno potekajo v občini, ampak tudi s klimo v Evropski uniji, ki vse bolj spodbuja trajnostno mobilnost.

Zgoščen promet je večkrat zelo moteč za naše občane.

»Trenutno stanje glede na prejšnja leta sicer ni prav zelo drugačno, so pa indici, da se bo kmalu izboljšalo,« pravi. Pri mobilnosti je tako zmeren optimist, pri prometu pa je zgodba nekoliko drugačna. Opozarja na nov avtocestni priključek Dragomer, ki skrajša pot proti Vrhniki in Ljubljani, hkrati pa na vse gostejši promet in dela na primorski avtocesti. Zastoji, še posebno v poletnih konicah, promet preusmerjajo na lokalne ceste, včasih tudi z Unca proti Rakitni in nato proti Ljubljani. »Zgoščen promet je tako večkrat zelo moteč za naše občane, z določenimi ukrepi pa se nam je zaenkrat uspelo izogniti tujim vozilom po dobesedno najbolj odročnih barjanskih kolovozih, čemur smo bili priče lani,« pravi Rus. Načrtovani tretji pas na avtocesti je po njegovem skoraj realnost, vendar se premalo poudarja nujnost drugačne mobilnosti.

Nedavni Evropski teden mobilnosti je zato po njegovem dobra spodbuda za razmislek, da se je mogoče tudi na zelo kratke poti odpraviti drugače kot z avtomobilom. A ozaveščanje bi moralo potekati vse leto. Pri tem posebej omenja šolarje, ki so lahko odraslim za vzgled, saj se v šolo vozijo s kolesi in skiroji tudi takrat, ko vreme ni najbolj prijazno. »To so naši občani, katerih je prihodnost, in prav oni jo bodo obarvali zeleno z mobilnostnimi navadami, katerih so se navzeli v rani mladosti,« pravi. Pri tem so jim po njegovem vzor tudi učitelji, ki so se na brezoviški šoli v akciji Polni zagona dobro odrezali.

Pomembno vlogo pri prihodnji mobilnosti bo imela železnica.

Rus je tudi sam vztrajen kolesar, zato stanje kolesarskih povezav pozna iz prve roke. »Dobra čarovnica s severa, Glinda, je mali Doroteji svetovala, da mora začeti na začetku, če hoče priti do čarovnika iz Oza. In pri meni se na primer pot v Ljubljano začne doma, na Podpeški.« Ta je do kolesarjev razmeroma prijazna, nato pa pot vodi čez dotrajani nadvoz nad avtocesto, ki bo kmalu obnovljen. Pot proti Ljubljani je po njegovem za kolesarje sprejemljiva, čeprav je kolesarska steza ponekod speljana malo sem, malo tja.

Do mesta tudi po Ljubljanici?

Več težav je na drugih koncih občine. Če želi z Brezovice do Podpeči, se stvar zaplete že pri železniškem prehodu pri Japlju. Sam zato raje zavije skozi Žabnico do Notranjih Goric. »Naprej je trenutno prava odiseja predvsem zaradi odseka do Podpeči čez Stržen, ki je zelo nevaren za kolesarje.«

Sistem e-koles BicikEL bi po Rusovem mnenju morali razširiti tudi na podkrimske vasi v občini Brezovica. Foto: Dejan Javornik

Na srečo se stvari premikajo. Trenutno potekajo dogovori glede zemljišč, zato upa, da bo nekoč čez Barje speljana varna kolesarska steza. Do Jezera se kolesarji še vedno večinoma vozijo po cesti, medtem ko je na koncu vasi urejen daljši kolesarski pas do meje z občino Ig. Obetavna je tudi povezava proti Kamniku pod Krimom. Pot je trenutno nevarna in le redki navdušenci se podajo v klanec pri Apnenici, vendar bo sosednja Občina Borovnica kolesarsko povezavo kmalu pripeljala do meje z Brezovico. Sogovornik upa, da bo tudi tam vzpostavljena varna povezava. Nekaj možnosti ponuja že kolesarska pot od Prevalja do mostu na Paki, speljana po trasi stare železnice. »Skratka, veliko je obetov in možnosti, da se kolesarska pokrajina v občini kmalu izboljša,« pravi. Veliko je odvisno tudi od lastnikov zemljišč, ki so po njegovih informacijah precej naklonjeni novim povezavam, saj gre predvsem za barjanska kmetijska zemljišča, ki gospodarsko niso tako pomembna. Pomemben korak bo tudi prva postaja sistema e-koles Nomago, ki je kot del sistema BicikEL zaživel v sredo, 7. oktobra, ko so slavnostno odprli tudi nove prostore občinske stavbe. Po prenovi brezoviškega nadvoza nad avtocestnim odsekom Dolgi most–Vrhnika Rus pričakuje tudi možnost postaje v novem multimodalnem vozlišču v Vnanjih Goricah ter pri podružnični osnovni šoli v Notranjih Goricah. Ko bo vzpostavljena kolesarska povezava do Podpeči, bi bila smiselna postaja tudi tam. Zanimiva možnost je po njegovem tudi Rakitna.

Naša zelena domovina si zasluži, da ji vračamo z do narave prijaznim premikanjem.

Pomembno vlogo pri prihodnji mobilnosti bo imela železnica. »Železnica skozi našo občino je bila že doslej zelo pomemben dejavnik pri potovalnih navadah občanov predvsem na poti v Ljubljano.« Prenovljena postaja na Brezovici, obnovljeno postajališče v Notranjih Goricah in dela v Preserju so po njegovem prijetnejša izhodišča za potovanje z vlakom. Posebno se veseli novega postajališča v Vnanjih Goricah, ki bo z multimodalnimi možnostmi povezalo ne le občane Brezovice, ampak tudi nekatere prebivalce sosednjega Dragomerja.

Bolj oddaljena, a še vedno zanimiva možnost je potniška plovba po Ljubljanici. Na Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) so že pred leti oblikovali akcijsko skupino štirih občin ob reki in pripravili predloge ukrepov. Ključna ovira ostaja uredba o plovnosti Ljubljanice. Pristojno ministrstvo sprejetje te pogojuje z nekaterimi strokovnimi podlagami, zato Rus upa, da bi se lahko projekt v tem mandatu vendarle premaknil z mrtve točke.

Odprtje novih prostorov Občine Brezovica FOTO: Voranc Vogel

Če pogleda pet let naprej, vidi prihodnost predvsem v novih kolesarskih povezavah, širjenju sistema BicikEL in pogostejšem avtobusnem prometu. Mestna občina Ljubljana načrtuje tudi novo kolesarsko povezavo D1, ki bi z Rakove Jelše po Barju pripeljala do Vnanjih Goric. »Sistem e-koles BicikEL bi morali razširiti tudi na podkrimske vasi v naši občini. Ustrezno bi morali povečati frekventnost avtobusov do Rakitne, Preserja, Kamnika in Goričice, s čimer bi tako znižali prevozno revščino za ogrožene skupine – starejše, osebe z zmanjšano mobilnostjo in tiste, ki si osebnega vozila ne morejo privoščiti.« Miha Rus prihodnost vidi »v svetlobi novih obetov« tudi s podporo Evropske unije, ki ponuja sredstva za trajnostno mobilnost. »Naša zelena domovina si zasluži, da ji vračamo z do narave prijaznim premikanjem, pri čemer nam vrača z lepoto, dobrim počutjem in mirom, ki se naseli v duši.«

Miha Rus je tudi sam vztrajen kolesar, zato stanje kolesarskih povezav pozna iz prve roke. FOTO: Dejan Javornik