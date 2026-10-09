Bolj zelena mobilnost: tudi v tej občini vstopili v sistem izposoje e-koles BicikEL

Prometno in mobilnostno situacijo v Občini Brezovica bi Miha Rus, občinski svetnik in koordinator za Evropski teden mobilnosti, trenutno lahko povzel na svetopisemski način: »Glejte, vse delam novo.« Spremembe na bolje po njegovem niso spodbujene samo z velikimi infrastrukturnimi projekti, ki trenutno potekajo v občini, ampak tudi s klimo v Evropski uniji, ki vse bolj spodbuja trajnostno mobilnost.
Zgoščen promet je večkrat zelo moteč za naše občane.
»Trenutno stanje glede na prejšnja leta sicer ni prav zelo drugačno, so pa indici, da se bo kmalu izboljšalo,« pravi. Pri mobilnosti je tako zmeren optimist, pri prometu pa je zgodba nekoliko drugačna. Opozarja na nov avtocestni priključek Dragomer, ki skrajša pot proti Vrhniki in Ljubljani, hkrati pa na vse gostejši promet in dela na primorski avtocesti. Zastoji, še posebno v poletnih konicah, promet preusmerjajo na lokalne ceste, včasih tudi z Unca proti Rakitni in nato proti Ljubljani. »Zgoščen promet je tako večkrat zelo moteč za naše občane, z določenimi ukrepi pa se nam je zaenkrat uspelo izogniti tujim vozilom po dobesedno najbolj odročnih barjanskih kolovozih, čemur smo bili priče lani,« pravi Rus. Načrtovani tretji pas na avtocesti je po njegovem skoraj realnost, vendar se premalo poudarja nujnost drugačne mobilnosti.
Nedavni Evropski teden mobilnosti je zato po njegovem dobra spodbuda za razmislek, da se je mogoče tudi na zelo kratke poti odpraviti drugače kot z avtomobilom. A ozaveščanje bi moralo potekati vse leto. Pri tem posebej omenja šolarje, ki so lahko odraslim za vzgled, saj se v šolo vozijo s kolesi in skiroji tudi takrat, ko vreme ni najbolj prijazno. »To so naši občani, katerih je prihodnost, in prav oni jo bodo obarvali zeleno z mobilnostnimi navadami, katerih so se navzeli v rani mladosti,« pravi. Pri tem so jim po njegovem vzor tudi učitelji, ki so se na brezoviški šoli v akciji Polni zagona dobro odrezali.
Pomembno vlogo pri prihodnji mobilnosti bo imela železnica.
Rus je tudi sam vztrajen kolesar, zato stanje kolesarskih povezav pozna iz prve roke. »Dobra čarovnica s severa, Glinda, je mali Doroteji svetovala, da mora začeti na začetku, če hoče priti do čarovnika iz Oza. In pri meni se na primer pot v Ljubljano začne doma, na Podpeški.« Ta je do kolesarjev razmeroma prijazna, nato pa pot vodi čez dotrajani nadvoz nad avtocesto, ki bo kmalu obnovljen. Pot proti Ljubljani je po njegovem za kolesarje sprejemljiva, čeprav je kolesarska steza ponekod speljana malo sem, malo tja.
Več težav je na drugih koncih občine. Če želi z Brezovice do Podpeči, se stvar zaplete že pri železniškem prehodu pri Japlju. Sam zato raje zavije skozi Žabnico do Notranjih Goric. »Naprej je trenutno prava odiseja predvsem zaradi odseka do Podpeči čez Stržen, ki je zelo nevaren za kolesarje.«
Naša zelena domovina si zasluži, da ji vračamo z do narave prijaznim premikanjem.
Pomembno vlogo pri prihodnji mobilnosti bo imela železnica. »Železnica skozi našo občino je bila že doslej zelo pomemben dejavnik pri potovalnih navadah občanov predvsem na poti v Ljubljano.« Prenovljena postaja na Brezovici, obnovljeno postajališče v Notranjih Goricah in dela v Preserju so po njegovem prijetnejša izhodišča za potovanje z vlakom. Posebno se veseli novega postajališča v Vnanjih Goricah, ki bo z multimodalnimi možnostmi povezalo ne le občane Brezovice, ampak tudi nekatere prebivalce sosednjega Dragomerja.
Bolj oddaljena, a še vedno zanimiva možnost je potniška plovba po Ljubljanici. Na Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) so že pred leti oblikovali akcijsko skupino štirih občin ob reki in pripravili predloge ukrepov. Ključna ovira ostaja uredba o plovnosti Ljubljanice. Pristojno ministrstvo sprejetje te pogojuje z nekaterimi strokovnimi podlagami, zato Rus upa, da bi se lahko projekt v tem mandatu vendarle premaknil z mrtve točke.