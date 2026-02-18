  • Delo d.o.o.
LETNA USKLADITEV

Boljše plače dvignile tudi pokojnine, toliko bodo upokojenci na račune prejeli februarja

Redna uskladitev bo prinesla 4,2-odstotno zvišanje.
Po decembrskih statistikah Zpiza se razmerje med zavarovanci in uživalci pokojnin še naprej slabša. FOTO: Leon Vidic
Po decembrskih statistikah Zpiza se razmerje med zavarovanci in uživalci pokojnin še naprej slabša. FOTO: Leon Vidic
Karel Lipnik
 18. 2. 2026 | 06:34
A+A-

Pokojnine se bodo z redno februarsko uskladitvijo zvišale za 4,2 odstotka, je na včerajšnji seji sklenil svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz). Uskladitev se bo izvedla pri izplačilu pokojnin za februar. Hkrati bodo upokojenci prejeli tudi razliko za januar. Povprečna bruto plača v Sloveniji se je lani zvišala za 5,9 odstotka, povprečna rast cen življenjskih potrebščin pa je znašala 2,4 odstotka. Zpiz je tako včeraj potrdil, kako visoka bo letos redna uskladitev pokojnin. Tokrat se bodo pokojnine prvič uskladile po formuli, ki jo je prinesla lani jeseni sprejeta novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter v kateri sta enako pomembni inflacija in rast povprečne bruto plače. Seja svet Zpiza je bila po poročanju STA sicer konstitutivna. Zato so najprej potrdili mandate novim članom 27-članskega sveta. Za predsednico sveta so izvolili Frančiško Ćetković, za namestnico predsednice pa Ano Jelančič.

Spremenjena zakonodaja

Lani spremenjena pokojninska zakonodaja določa, da se pokojnine letno uskladijo z 20 odstotki rasti povprečne bruto plače in 80 odstotki povprečne rasti cen, vendar od letos do konca leta 2034 velja prehodno obdobje, v katerem imata obe merili enako težo. Zaradi skromne decembrske rasti plač bo uskladitev skromnejša od pričakovanj. Po jesenski napovedi urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je kazalo na približno petodstotno indeksacijo, saj je bilo pričakovati približno 7,5-odstotno rast povprečne plače. Toda decembrske plače so se medletno celo pol odstotka znižale. Razlog je uvedba zimskega dodatka, ki se ne všteva v statistiko plač, večina delodajalcev pa je z njim (delno) nadomestila druge nagrade zaposlenim.

2536,03 evra je bila lani povprečna plača v Sloveniji.

Povprečna plača v Sloveniji je tako lani znašala 2536,03 evra, kar je 5,9 odstotka več kot leta 2024. Rast povprečne plače prispeva polovico k letni uskladitvi pokojnin. Drugo polovico daje povprečna letna rast cen življenjskih potrebščin, ki je lani znašala 2,4 odstotka. Skupaj to pomeni, da se bodo pokojnine uskladile za 4,2 odstotka.

Decembrska skromna rast plač zmanjšala pričakovanja.

Prve ocene so bile, da bo uskladitev okoli 5-odstotna.

Razlog za zmanjšanje je tudi v zimskem dodatku.

Približno 656.583 uživalcev pokojnin, od tega pol milijona starostno upokojenih, bo ob februarskem nakazilu deležnih še poračuna za januar. Po decembrskih statistikah Zpiza se razmerje med zavarovanci in uživalci pokojnin še naprej slabša. Leta 2023 je znašalo 1,57, predlani 1,55, lani pa 1,53. Če so pristojni dolgo poudarjali, da prejšnja pokojninska reforma kaže učinke, sklicujoč se na višjo pokojninsko dobo, pri kateri se ljudje upokojujejo, se je ta trend, kot kaže, ustavil – ženske so se lani v povprečju upokojile z 38 leti in tremi meseci pokojninske dobe (leta 2024 z 39 leti in dvema mesecema), moški pa s 37 leti in dvema mesecema (leta 2024 38 let in pet mesecev).

To bo prva valorizacija po novi formuli. FOTO: Matej Družnik
To bo prva valorizacija po novi formuli. FOTO: Matej Družnik

Več iz teme

pokojninestatistikaZpizuskladitev
