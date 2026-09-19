Boljši trening v zameno za spolne odnose, tudi z mladoletnicami: Konjeniška zveza velenjskemu trenerju Skazi zamrznila licenco

Primer domnevnih zlorab v Konjeniškem klubu Velenje dobiva nove podrobnosti. Potem ko smo pred dnevi poročali o mladi jahačici, ki je dolgoletnega trenerja Robija Skazo ovadila zaradi psihičnega nasilja, fizičnega napada ter zadrževanja njenega konja in potnega lista, se je javno odzvala tudi Konjeniška zveza Slovenije.

Pri zvezi poudarjajo, da obsojajo vsakršno obliko nasilja, zlorab, nadlegovanja in zlorabe položaja, še posebej kadar gre za otroke in druge ranljive osebe. Obenem so potrdili, da so v letošnjem letu prejeli konkretno prijavo, ki jo trenutno obravnavajo po svojih pravilih in v okviru svojih pristojnosti.

Trenerju so zamrznili licenco

Najbolj konkreten ukrep je doletel vpletenega strokovnega delavca. Na njegovo pobudo je bila dogovorjena takojšnja zamrznitev licence, ukrep pa velja do nadaljnjega. Pri zvezi poudarjajo, da je bila odločitev sprejeta neodvisno od tega, kakšne bodo končne ugotovitve njihovega postopka ali postopkov pred drugimi pristojnimi organi. Zaradi varstva zasebnosti prijaviteljice in drugih vpletenih ter zaradi nepristranskosti postopka podrobnosti prijave, dokazov in samega poteka za zdaj ne razkrivajo.

Če bodo med obravnavo zaznali sum ravnanj, ki sodijo v pristojnost policije oziroma tožilstva, bodo podatke posredovali naprej in z organi pregona sodelovali. Po končanem postopku lahko zveza glede na ugotovljena dejstva sprejme tudi dodatne ukrepe.

Zveza zanika, da bi prijavo prejela že leta 2022

Obenem Konjeniška zveza Slovenije zanika del dosedanjega medijskega poročanja. Po njihovih besedah v evidencah ni dopisa oziroma uradne prijave jahačic iz leta 2022, povezane s tem primerom, zato da tudi ne morejo potrditi navedb, da naj bi bila takšna prijava pozneje umaknjena oziroma da naj bi zveza od prijaviteljic zahtevala njen umik. Zanikajo tudi, da naj bi leta 2021 prejeli uradno prijavo zaradi domnevne snemalne naprave. »Po pregledu razpoložljive dokumentacije in evidenc ugotavljamo, da zveza leta 2022 ni prejela dopisa oziroma prijave jahačic v zvezi z navedenim primerom,« so navedli.

Obtožbe, stare tudi do 15 let

Po poročanju Dnevnika naj bi se na uredništvo obrnilo več kot deset nekdanjih jahačic Konjeniškega kluba Velenje. Njihova pričevanja segajo tudi do 15 let v preteklost. Ženske istemu trenerju očitajo podoben vzorec ravnanja, pri katerem naj bi najprej pridobil njihovo zaupanje, jim namenjal več pozornosti in jim omogočal jahanje boljših konj. Po njihovih navedbah naj bi nato nekaterim v zameno za spolne odnose ponujal ugodnosti, med njimi boljše konje za trening, nižje cene treningov ter možnosti nastopanja na tekmovanjih. Gre za navedbe nekdanjih jahačic, ki še niso sodno potrjene.

Dekleta, ki naj bi odnos zavrnila ali ga pozneje želela končati, naj bi bila po njihovih besedah deležna drugačne obravnave. Očitajo mu izključevanje s treningov, odvzem ugodnosti ter psihično in verbalno nasilje. Nekatere nekdanje jahačice trdijo tudi, da jih je med spolnimi odnosi fotografiral ali snemal oziroma od njih zahteval gole fotografije. Pozneje naj bi jim grozil, da bo posnetke pokazal drugim članom kluba ali jih javno objavil. Vsaj ena izmed jahačic naj bi bila ob začetku takšnega odnosa še mladoletna.

Skaza je očitke zanikal in navedbe označil za lažnive

Kot je povedala 20-letnica, ki je na Policijski postaji Velenje podala ovadbo zoper trenerja Robija Skazo, je pri njem začela trenirati že pri desetih letih in ga dolga leta doživljala kot vzornika oziroma skoraj družinskega člana. Sčasoma pa je dobila občutek, da imajo pomoč, pozornost in ugodnosti svojo ceno. V ovadbi mu očita tudi fizični napad. Po njenih navedbah naj bi jo prijel za vrat in jo potiskal proti steni. Poleg tega ga je prijavila zaradi groženj in zaradi tega, ker naj bi zadržal njenega konja oziroma dokumente zanj.

Na Policijski upravi Celje so medtem potrdili, da so konec avgusta prejeli prijavo suma storitve kaznivih dejanj grožnje in zatajitve. Postopek je še v fazi zbiranja obvestil, zato policija podrobnejših informacij za zdaj ne razkriva. Pri zvezi poudarjajo, da bodo morebitne dodatne ukrepe sprejemali šele na podlagi ugotovljenih dejstev, do zaključka postopkov pa zaradi zaščite vseh vpletenih, predvsem morebitnih žrtev in mladoletnih oseb, dodatnih informacij ne bodo posredovali.