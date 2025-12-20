Bolnišnica po našem pogovoru z dr. Kavčičem udarila nazaj: »Strokovnost ne more biti izgovor za povzročanje škode«

V Splošni bolnišnici Novo mesto so se z ostrim pisnim odzivom javili na naše uredništvo v zvezi s člankom, v katerem je odpuščeni ortoped dr. Gregor Kavčič trdil, da je delal predvsem za paciente, da se čakalne vrste krajšajo »samo z delom« in da naj pacienti ne bi »preskakovali« nikogar, ampak so »izstopili iz čakalne vrste in bili operirani drugje«. Po njegovih besedah je bilo govorjenje o »prelivanju« pacientov v zasebni sektor populistično, poudarjal pa je tudi: »Nikoli v življenju nisem delal zaradi denarja.«

Vodstvo bolnišnice zdaj odgovarja, da so se za prekinitev delovnega razmerja odločili po izrednem notranjem strokovnem nadzoru. »Na podlagi izrednega notranjega strokovnega nadzora … smo se odločili prekiniti delovno razmerje z zdravnikom Gregorjem Kavčičem,« so zapisali. Razlogi naj bi bili »kršitve pogodbenih obveznosti«, pri čemer naj bi imele nekatere »znake kaznivega dejanja« in naj bi šlo tudi za »hujše kršitve … storjene naklepoma ali iz hude malomarnosti«. Ob tem dodajajo še jasno sporočilo: »Strokovnost ne more biti izgovor za povzročanje škode pacientom in bolnišnici.« Pravijo tudi, da so zaradi suma kaznivih dejanj »obvestili policijo in druge organe«.

V odzivu se dotaknejo konkretnega primera, ki ga je v članku omenjal dr. Kavčič – in pojasnjujejo, da je šlo za njegovega pacienta, ki ga je v bolnišnici že dvakrat operiral v manj kot letu dni in je bil predviden za tretji poseg na istem kolenu. Pacient je zaradi hudih bolečin ponoči prišel na urgenco, v bolnišnici so ga hospitalizirali in mu nudili protibolečinsko terapijo, naslednje jutro pa so ga »na njegovo željo« prepeljali v Arbor Mea na Otočec, kjer dr. Kavčič operira. »Pacienta smo obravnavali strokovno, varno in po sodobnih doktrinah, korektno do pacienta,« poudarjajo.

V istem času naredil »tudi 10 in več operacij«

Bolnišnica se nato loti še dr. Kavčičevih javnih poudarkov, da ne dela zaradi denarja. »Glede na to, da zdravnik Kavčič neprestano poudarja, da ne dela zaradi denarja, ampak zaradi pacientov, potem se sprašujemo, zakaj teh pacientov ni obravnaval v bolnišnici, kjer mu je bolnišnica zagotavljala odlične pogoje za delo,« so zapisali. Ob tem odpirajo še vprašanje zaračunavanja pregledov v zasebni ambulanti: »Zakaj je v svoji zasebni ambulanti drago zaračunaval preglede pacientom pred in po operaciji?«

Posebej izpostavljajo tudi razlike v obsegu operacij: sprašujejo se, zakaj naj bi v rednem delovnem času opravil »zgolj 2–4 operacije«, medtem ko naj bi izven rednega delovnega časa, ko je bil plačan »po pacientu ‘tržno’«, v istem času naredil »tudi 10 in več operacij«. Dodajajo še: »Po javno objavljenih informacijah podobno število operacij izvaja tudi v Arbor Mea d.o.o. Gre res samo za paciente?«

»Preusmerja pozornost od bistva problema«

V odzivu se dotaknejo tudi njegovega iskanja podpore in sporočajo, da jih to ne preseneča. »Ta podpora določenih posameznikov zgolj preusmerja pozornost od bistva problema in v nobenem primeru ne more opravičiti sprevržene prakse v škodo bolnikov in bolnišnice,« trdijo. Zaključujejo, da njihovo stališče ostaja nespremenjeno: »Ugotovljene sporne prakse in težke kršitve delovnega razmerja so nedopustne in v škodo pacientom in bolnišnice, zato so bile predane pristojnim institucijam.«

Ozadje spora ostaja močno nabito z očitki in čustvi. Dr. Kavčič je v omenjenem članku poudarjal, da ga žene skrb za ljudi in da »to niso številke v čakalni vrsti. To so ljudje«, bolnišnica pa zdaj vztraja, da je šlo čez mejo dopustnega in da so morali ukrepati. V središču ostaja vprašanje, ki ga bodo očitno razjasnjevali tudi pristojni organi: kje se konča pomoč pacientom in kje se začne praksa, ki po oceni bolnišnice škodi prav tistim, ki naj bi jim bila namenjena.