Bolnišnice pričakujejo ustreznejše financiranje, mnoge poslovale s primanjkljajem

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Vodstva javnih bolnišnic, ki so imele v prvi polovici leta primanjkljaj – minister za zdravje Tadej Ostrc je konec julija predstavil, da je ta v prvih petih mesecih znašal 21,695.965 evrov –, so morala ministrstvu posredovati akcijske načrte sanacijskih ukrepov. S primanjkljajem je poslovalo enajst bolnišnic, oba univerzitetna klinična centra in Uri Soča.
V bolnišnicah ocenjujejo, da notranji ukrepi ne bodo dovolj, pričakujejo sistemske ukrepe in ustreznejše financiranje. Tudi v združenju zdravstvenih zavodov opozarjajo, da težave javnih zdravstvenih zavodov niso posledica poslovanja posameznih zavodov, ampak večletnega neskladja med dejanskimi stroški izvajanja zdravstvene dejavnosti in sredstvi, ki so vključena v cene zdravstvenih storitev ter druge modele financiranja.
Minister Ostrc je povedal, da je bilo treba dati signal, da je v bolnišnicah treba začeti delati na sanacijskih ukrepih, iskati notranje rezerve in vire ter povečati produkcijo, ker tako dobijo več sredstev iz ZZZS. Ocenil je, da so bolnišnice s sanacijskimi načrti na dobri poti.
Največ izgube so ustvarili oba univerzitetna klinična centra in ljubljanski onkološki inštitut. Na UKC Maribor so v prvih šestih mesecih imeli skoraj 12 milijonov evrov primanjkljaja, julija pa že 13 milijonov. Z lastnimi ukrepi bodo letos zmanjšali primanjkljaj za 4,5 milijona evrov. Pričakujejo tudi sistemske ukrepe. UKC Ljubljana je imel v prvi polovici leta 4,8 milijona evrov primanjkljaja, svet pa je sanacijski program obravnaval na včerajšnji popoldanski seji.
Od leta 2023 v cenah zdravstvenih storitev ni upoštevana inflacija.
Na onkološkem inštitutu (OI), na katerem so poslovali z izgubo 3,19 milijona evrov, načrtujejo, da bodo s sanacijskimi ukrepi letos prihranili približno 2,1 milijona evrov. Njihov cilj ostaja izravnano poslovanje v letošnjem letu. Izvedli bodo ukrepe, ki so v njihovi pristojnosti. Ocenjujejo, da je ključni del za končni poslovni izid prihodkovna stran, ki ni v celoti v pristojnosti OI Ljubljana, saj je v pomembnem delu odvisna od ustreznega vrednotenja in financiranja zdravstvenih storitev od ZZZS.
Minister Ostrc je konec tedna predstavil spremembo uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letos, ki jo je vlada sprejela v četrtek. Gre za popravek uredbe z začetka letošnjega leta; ocenjen dodatni finančni učinek sprememb je 13,8 milijona evrov. Pojasnil je, da za to ne bo treba zagotoviti dodatnih sredstev iz državnega proračuna, saj je ZZZS v prvi polovici leta poslovala ugodneje, kot je bilo načrtovano, in bodo ta denar zagotovili iz tega prihranka. S temi spremembami naj bi denar usmerjali v storitve, ki jih pacienti najbolj potrebujejo.
Na vprašanje o vključevanju čistih zasebnikov v javni zdravstveni sistem, kar je bilo izpostavljeno v predvolilni kampanji, je minister odgovoril, da se je treba o spremembah sistemske zakonodaje pogovarjati v okviru vseh socialnih deležnikov, tudi ekonomsko-socialnega sveta (ESS), medresorsko itd. Kot je zatrdil, bo njegovo vodilo sistematično odločanje na podlagi podatkov.
Sklad za redke bolezni
Na ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok. Zamišljen je za obdobje, ko je napredno zdravljenje v tujini dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. Ko bo zdravljenje vključeno tudi vanj, bo financiranje ponovno prevzel redni sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja. Želijo si vzpostaviti večvirni model financiranja, da sklad ne bo odvisen od vsakoletnega dodatnega financiranja iz državnega proračuna. V osnutku so predvideni sredstva iz obstoječih davčnih namenitev, prostovoljno sodelovanje gospodarstva in industrije, davčno razbremenjene donacije, evropska sredstva in morebitne dogovore s proizvajalci zdravil. Terapije lahko stanejo več milijonov evrov. Zato predlagajo, da se sklad aktivno pogaja o cenah zdravil s proizvajalci. Delovni osnutek morajo še uskladiti z ministrstvom za finance in drugimi resorji ter s koalicijskimi partnerji.