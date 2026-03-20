Bomba v prtljažniku za nekaj evrov prihranka?! Gasilci svarijo, vozila s tem početjem spreminjate v »eksplozivne pasti«

Medtem ko se na mejnih prehodih z Avstrijo in Italijo vijejo kolone tujih državljanov, ki želijo izkoristiti nižje cene goriva v Sloveniji, strokovnjaki opozarjajo na smrtonosno nevarnost, ki se skriva v marsikaterem prtljažniku. Praksa točenja goriva v neustrezne posode, plastenke ali celo improvizirane sode namreč osebna vozila spreminja v premikajoče se bombe.

Za Slovenske novice so pri Gasilski zvezi Slovenije (GZS) pojasnili, zakaj je takšno ravnanje izjemno tveganje. »Takšna praksa je zelo nevarna,« so jasni gasilci. Opozorili so, da bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje spadajo med gorljive tekočine, pri čemer bencin oddaja vnetljive hlape že pri zelo nizkih temperaturah. Ob morebitni prometni nesreči, poškodbi embalaže ali razlitju lahko zato »zelo hitro pride do požara ali celo nastanka eksplozivne atmosfere«.

Ena stvar je recept za katastrofo

Največjo težavo predstavljajo posode, ki niso namenjene prevozu goriva in niso mehansko odporne. Gasilci pravijo, da se takšna embalaža ob trku hitro prevrne, poči ali začne puščati. »V zaprtem prostoru vozila oziroma prtljažnika se lahko hlapi hitro kopičijo, kar nevarnost še dodatno poveča,« opozarjajo na GZS.

Če pride do vžiga vozila, ki prevaža dodatne količine goriva v neprimerni embalaži, se protokol posredovanja močno zaplete. Gasilci morajo v takšnih primerih poleg klasičnega gašenja takoj zavarovati širše območje in preprečiti približevanje oseb. »Posebno pozornost je treba nameniti morebitnim dodatnim posodam z gorivom, saj lahko te ob segrevanju ali poškodbah povzročijo nenaden razvoj požara ali dodatne nevarnosti,« so sporočili iz zveze. Ključno je tudi preprečevanje, da bi se razlito gorivo razširilo v okolje ali odtoke.

Nasvet strokovnjakov: varnost pred prihranki

Čeprav podatke o konkretnih primerih razlitij v zadnjem obdobju vodi Center za obveščanje RS (CORS), gasilci ne odlašajo z nasveti za vse, ki bi radi gorivo v večjih količinah odvažali čez mejo. Njihovo sporočilo je nedvoumno: gorivo naj se ne prevaža v neustreznih, improviziranih ali nenamenskih posodah.

Če je prevoz v prenosni posodi nujen, gasilci svetujejo naslednje:

Količina naj bo čim manjša (spomnimo, Furs dovoljuje le 10 litrov).

Uporabljajte le namensko izdelane posode, ki so primerne za vnetljive tekočine.

Posode morajo biti dobro zaprte, med vožnjo pa pritrjene in postavljene pokončno.

Vozilo ne sme biti izpostavljeno dodatnim virom vžiga.

»Varnost ljudi mora vedno prevladati nad praktičnostjo ali morebitnimi prihranki,« zaključujejo pri Gasilski zvezi Slovenije. Preden torej v prtljažnik naložite dodaten kanister, se vprašajte, ali je nekaj prihranjenih evrov vrednih tveganja za vaše življenje in življenja drugih udeležencev v prometu.