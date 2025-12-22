Bomo letos končno dočakali bel božič? Takšne so napovedi

Po treh tednih mirnega, marsikje meglenega decembra se vreme tik pred božičem očitno prebuja. Arso napoveduje preobrat: z juga prihaja vlaga, s severovzhoda pa hlad. Rezultat? Padavine, ohladitev, burja – in sneg, ki bi lahko marsikje pobelil pokrajino ravno v prazničnem času. Se nam obeta bel božič ali bo vse skupaj prehitro splahnelo?

Danes popoldne je bilo večinoma oblačno, le ponekod na Primorskem je bilo še nekaj jasnine, pihala je tudi šibka burja. Po nižinah so bile temperature med 2 in 5 °C, na Primorskem precej višje, od 8 do 13 °C. Ponoči se bo začelo spreminjati: na jugozahodu bo po napovedi začelo rahlo deževati. Jutro bo hladno, najnižje temperature bodo med -1 in 3 °C, v Slovenski Istri in na Goriškem do 7 °C. Jutri bo oblačno in ponekod bodo občasno manjše padavine. Meja sneženja se bo do večera spustila do približno 600 metrov nad morjem. Na Primorskem bo burja še šibka, a zvečer se bo začela krepiti. Najvišje temperature bodo med 1 in 5 °C, na Primorskem do 13 °C.

Potem pa sledi praznični preobrat, ki lahko v hipu spremeni razpoloženje po celi državi. V noči na sredo bo zapihal severovzhodni veter, začelo se bo hitro hladiti, padavine pa se bodo od vzhoda krepile. Prav na vzhodu lahko po napovedi sneži že do nižin. V sredo bo oblačno, padavine se bodo razširile nad večji del države, po nižinah v notranjosti pa bo večinoma snežilo. Na Primorskem bo pihala močna burja, padavine bodo do večera slabele.

FOTO: Smitt Getty Images

V noči na sredo se bosta nad našim območjem združila vpliva sredozemskega ciklona in prodora polarne zračne mase od severovzhoda. Oblikovala se bo frontalna cona, ob kateri se bodo padavine okrepile. Meja sneženja se bo dokaj hitro spuščala in marsikje v notranjosti dosegla tudi nižine.

Največ snega bo v teh delih države

Kje lahko pričakujemo največ snega? Po teh izračunih naj bi ga do noči na četrtek največ zapadlo na širšem območju Pohorja, Gorjancev in Kočevskih gora. Nad nadmorsko višino 500 metrov lahko nastane od 10 do 20 centimetrov snežne odeje, nižje pa nekoliko manj, ker bo sprva še deževalo. Sneg se bo lahko oprijemal drevja – lepa zimska podoba, a tudi možnost za težave.

V prevetrenih kotlinah bo verjetnost sneženja nekoliko manjša, saj lahko vetrovno vreme dvigne mejo sneženja. Na Primorskem bo glavno vlogo igrala burja: v sredo lahko ponekod v sunkih preseže 100 km/h. V četrtek bo oblačno, predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo občasno rahlo snežilo, veter bo slabel. Arso napoveduje, da se lahko rahlo sneženje – predvsem na vzhodu – nadaljuje tudi v noči na četrtek in na božični dan.

Zato je odgovor na naslovno vprašanje jasen: obstaja velika možnost, da bo božič bel, predvsem v notranjosti in na vzhodu države, še posebej nad približno 500 metri nad morjem, kjer se lahko nabere tudi debelejša snežna odeja.