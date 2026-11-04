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Bomo morali za JEK 2 plačevati dodatnih 14 evrov na mesec? Janša odgovarja, Svoboda na nogah: »Opozarjamo ministra Vrtovca«

Bo moralo za milijardno naložbo seči v žep tudi vsako slovensko gospodinjstvo? Premier meni, da dodatno obremenjevanje ljudi ni potrebno.
Gradnja drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (JEK 2) znova odpira vroča politična vprašanja. FOTO: Emmanuel Dunand Afp/Jože Suhadolnik/Delo UI   

Gradnja drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (JEK 2) znova odpira vroča politična vprašanja. FOTO: Emmanuel Dunand Afp/Jože Suhadolnik/Delo UI   

Gradnja drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (JEK 2) znova odpira vroča politična vprašanja. FOTO: Emmanuel Dunand Afp/Jože Suhadolnik/Delo UI  

Gradnja drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (JEK 2) znova odpira vroča politična vprašanja. FOTO: Emmanuel Dunand Afp/Jože Suhadolnik/Delo UI  

Jernej Vrtovec. FOTO: Jože Suhadolnik

Jernej Vrtovec. FOTO: Jože Suhadolnik

Gibanje Svoboda je odločno zahtevalo referendum o projektu JEK 2. FOTO: Voranc Vogel

Gibanje Svoboda je odločno zahtevalo referendum o projektu JEK 2. FOTO: Voranc Vogel

Gradnja drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (JEK 2) znova odpira vroča politična vprašanja. FOTO: Emmanuel Dunand Afp/Jože Suhadolnik/Delo UI   
Gradnja drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (JEK 2) znova odpira vroča politična vprašanja. FOTO: Emmanuel Dunand Afp/Jože Suhadolnik/Delo UI  
Jernej Vrtovec. FOTO: Jože Suhadolnik
Gibanje Svoboda je odločno zahtevalo referendum o projektu JEK 2. FOTO: Voranc Vogel
M. U.
 4. 11. 2026 | 18:29
 4. 11. 2026 | 19:21
4:14
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Gradnja drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (JEK 2) znova odpira vroča politična vprašanja. Bo moralo za milijardno naložbo seči v žep tudi vsako slovensko gospodinjstvo? Premier Janez Janša meni, da dodatno obremenjevanje ljudi ni potrebno. Medtem pa je Gibanje Svoboda odločno zahtevalo referendum o projektu in opozorilo ministra Jerneja Vrtovca, da bodo poskus odločanja brez državljanov preprečili.

Skoraj 14 evrov na mesec? Janša pravi, da ni potrebe

Premier Janez Janša se je v sredo odzval na študijo ekonomista Jožeta P. Damjana, ki se je na pobudo gospodarstvenikov, naklonjenih projektu JEK 2, lotil različnih možnosti financiranja gradnje. Eden od predstavljenih modelov predvideva, da bi pri financiranju sodelovali država, domača in tuja podjetja, slovenske sosede ter tudi gospodinjstva. Ta bi med gradnjo na položnicah plačevala poseben prispevek, ki bi znašal nekaj manj kot 14 evrov na mesec. Toda Janša meni, da takšna dodatna obremenitev gospodinjstev ni potrebna. Po njegovem je Evropa pred približno dvema desetletjema storila veliko napako, ko je jedrsko energijo pri načrtovanju elektrifikacije in zelenega prehoda obravnavala kot težavo, ne kot rešitev.

Danes se je odnos do jedrske energije po njegovih besedah spremenil. Prepričan je, da je postala pomemben del zagotavljanja energetske samozadostnosti Evrope, s tem pa so se odprle tudi ugodnejše možnosti financiranja. Janša poudarja, da so zdaj na voljo ugodni finančni viri evropskih in komercialnih bank. Zato po njegovem ni razloga za dodatno kratkoročno ali dolgoročno obremenjevanje slovenskih gospodinjstev.

Predlagani prispevek sicer za zdaj ostaja le ena od možnosti financiranja, ne pa že sprejeta odločitev.

Svoboda udarila po Vrtovcu: »Kdaj bo referendum?«

Medtem ko premier govori o financiranju, se je največja opozicijska stranka Gibanje Svoboda odzvala na napoved ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca, da referendum o JEK 2 ni predviden.

Jernej Vrtovec. FOTO: Jože Suhadolnik
Jernej Vrtovec. FOTO: Jože Suhadolnik

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Denarja in volje za JEK 2 je dovolj, minister Vrtovec bo vztrajal »kljub vsem pričakovanim interpelacijam«

V Svobodi so prepričani, da mora o tako pomembnem projektu odločati ljudstvo. »Opozarjamo ministra Vrtovca, da gre pri JEK 2 za prevelik in prepomemben projekt, o katerem smejo in morajo odločiti državljani na referendumu. Kakršenkoli drugačen načrt bomo preprečili,« so sporočili iz stranke. Ministru so nato zastavili neposredno vprašanje: »Torej, minister Vrtovec, kdaj bo referendum?«

Vrtovec želi projekt pripeljati do točke, ko ga ne bo več mogoče ustaviti

Povod za odziv opozicije so bile torkove izjave ministra Vrtovca. Ta je pojasnil, da želi vlada v tem mandatu projekt JEK 2 pripeljati tako daleč, da ga ne bo več mogoče ustaviti. Napovedal je, da bo končna odločitev o prostorski umestitvi drugega bloka sprejeta leta 2028. Glede referenduma pa je bil jasen. »Zaenkrat referenduma ni in tudi ni nobene potrebe, da bi bil,« je dejal Vrtovec.

Referendum so pred dvema letoma že razpisali, nato pa ga odpovedali

Zgodba o referendumu o JEK 2 ima zanimivo predzgodovino. Državni zbor je leta 2024, ko je vlado vodil Robert Golob, z veliko večino podprl razpis posvetovalnega referenduma o gradnji drugega bloka krške nuklearke.

Pobudo so takrat podpirale različne parlamentarne stranke, med njimi Gibanje Svoboda, SDS, SD in NSi. Toda referendum, ki bi moral potekati novembra 2024, so poslanci nazadnje preklicali. Pred tem so mediji razkrili sporna dogovarjanja glede referendumskega vprašanja in opozorili na načrtovano sprejemanje resolucije o miroljubni rabi jedrske energije, ki je že predvidevala izvedbo JEK 2, še preden bi ljudje o njem glasovali.

 

 

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