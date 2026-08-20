Bomo o razrešitvi predsednika DZ odločali kar državljani?

Opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica so v DZ vložile predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu, da Državni zbor (DZ) razreši predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića. Menijo, da so njegova ravnanja v nasprotju z ustavo, zakonodajo in načelom integritete ter resno ogrožajo ugled in delovanje parlamenta.

Poslanec Svobode Matej Grah je na novinarski konferenci spomnil na Stevanovićevo izjavo za eno od televizij, da spletne peticije o tem, da bi Stevanović moral odstopiti, ne gre primerjati z volilno podporo, kjer »ljudje na volišča pridejo z osebnim dokumentom, izpolnijo glasovnico, na koncu pa rezultat štejejo usposobljeni na Državni volilni komisiji (DVK)«.

DZ lahko po zakonu razpiše posvetovalni referendum o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane. Predlagatelji pa so prepričani, da je odstop predsednika DZ eno izmed takšnih vprašanj, glede na to, da je v pristojnosti DZ tudi razrešitev predsednika DZ.

»Da, dajmo ljudem glasovnico, moč in poglejmo, kaj bodo rekli uradno, pod okriljem DVK. Zavedamo se, da posvetovalni referendum ni zavezujoč, je pa politično sporočilo. Zato smo pripravljeni počakati z glasovanjem DZ o predlogu o razrešitvi Stevanovića na rezultat takega referenduma,« je dejal Grah. Predlog o razrešitvi Stevanovića je namreč omenjeni opozicijski trojček vložil v DZ konec julija, podprli pa so tudi že peticijo, s katero nekdanji vidni član SDS in nekdanji minister Miha Brejc zbira podpise za odstop Stevanovića in ustanovitev preiskovalne komisije DZ o aferi Black Cube.

Verjame, da jim bo uspelo

Grah verjame, da lahko s predlogom uspejo. V primeru, da ne uspejo, pa je po njegovih besedah zanimiva tudi ideja Mihe Brejca, ki predlaga klasično zbiranje podpisov na stojnicah. Poslanec SD Damijan Bezjak Zrim je dodal, da so se za predlog odločili, ker stranka Resnica govori, da verjame samo ljudem in dela za ljudi. Prepričani so, da se morajo ljudje o tem temi izreči, saj Stevanović »ne verjame v peticije, ki mu niso v plus, tiste, ki ga podpirajo, bi pa podprl«. Dodal je, da je Stevanovićevo delovanje v DZ podobno, saj poslovnik uporablja, ko mu ta koristi.

Zdaj pa imajo poslanci Resnice priložnost, da izglasujejo ta referendum in ugotovijo, kaj ljudje želijo.

Pod predlog za razpis posvetovalnega referenduma so se podpisali tudi poslanci Levice. Sokoordinatorica Levica in vodja njihove poslanske skupine Asta Vrečko je povedala, da si je Stevanović kot predsednik stranke in DZ v zgolj treh mesecih nakopal več afer in nedemokratičnih ravnanj kot mnogi predsedniki DZ pred njim.

Ponovila je, da je odreditev parlamentarne preiskave ustavna kategorija, a DZ tega ni storil, proti pa je bil tudi Stevanović. Dejala je, da njegovo splošno obnašanje, kršenje poslovnika, žaljiv odnos do poslank in vodenje ne dosegajo demokratičnih standardov in standardov minimalne spodobnosti, ki bi jo moral človek na tej funkciji zastopati. Spomnila je tudi na primer poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki je po njenih besedah »najbolj prevarantski poslanec v zgodovini«.