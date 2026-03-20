Bomo priča najbolj napetim volitvam do zdaj? To glede rezultatov napovedujeta priznani astrologinji

Le še nekaj dni nas loči do parlamentarnih volitev, rezultati katerih pa bodo, vsaj po javnomnenjskih raziskavah sodeč, izredno tesni, morda celo nepredvidljivi. Dolgo so ankete zmago napovedovale trenutno največji opozicijski stranki SDS, a se zadnje dni razlika med njimi in trenutno vladajočim Gibanjem Svoboda vztrajno manjša, po podatkih raziskave, ki jo je v začetku tedna za Siol izdelal Valicon, pa bi več sedežev v parlamentu dobila celo slednja, in sicer 26, SDS pa tri manj. Stavnice medtem še vedno največjo možnost zmage pripisujejo Janezu Janši, enako pa je že pred časom napovedala tudi ena vodilnih slovenskih astrologinj Ema Kurent. »Zaenkrat menim, da bo zmagovalka volitev, ki bodo leta 2026, stranka SDS in da predsednik te stranke, Janez Janša,« je že pred letom in pol povedala za revijo Onaplus, napoved pa se v tem času ni kaj dosti spremenila. Po njenih izračunih iz letošnjega januarja namreč še vedno velja, da bo nedeljske volitve dobila SDS, naj bi pa imel njen predsednik nekaj težav s sestavo vlade. Kljub temu, je prepričana astrologinja, ki je pojasnila, da njena napoved »temelji izključno na astroloških podatkih, brez političnega navijaštva«, bo »nova oblast poleti že normalno delovala«.

Parlamentarnih volitev se je te dni dotaknila tudi Ana Malenica, ki se z astrologijo ukvarja že od svojega 15. leta starosti. »Volivci bodo zahtevali več kompetentnosti in manj improvizacije. Prazne obljube bodo težje sprejete,« je med drugim zapisala v objavi na družabnem omrežju in dodala, da lahko »volivci presenetijo z nepričakovanimi odločitvami«. »Strelčeva Luna želi smisel, poštenost in jasno vizijo prihodnosti. Stranke, ki bodo imele preveč tehnično ali manipulativno kampanjo, lahko naletijo na odpor ali apatijo volivcev,« pa pojasni položaj, v katerem je bila ob ustanovitvi naša država, gre namreč za Luno v Strelcu v 12. hiši.

Kako pa bodo planeti postavljeni na dan volitev, torej v nedeljo, 22. marca? »Na dan volitev bo pomembno dogajanje v znamenju Ovna,« pojasnjuje astrologinja in dodaja, da Oven predstavlja začetek novega cikla, pobudo in spremembo smeri. V nedeljo bodo v Ovnu poleg Sonca še Neptun in Saturn, in to zelo blizu drug drugemu, zato lahko k začetku novega cikla, pobudi in spremembi smeri dodamo še razpad starih iluzij, kar razkriva Neptun v Ovnu ter zahtevo po realnosti, strukturi in odgovornosti, na kar nakazuje Saturn v Ovnu. »Volitve leta 2026 niso videti kot lahkotne ali populistične. Gre za prelomno obdobje, v katerem se bo ocenjevala celotna politična pot države od osamosvojitve do danes. Ne gre nujno za revolucijo, ampak za spremembo načina vladanja. Čas, ki prihaja, lahko prinese eno pomembno sporočilo: država bo morala ponovno premisliti, kako želi delovati – in kakšne vrednote želi postaviti v središče svojega političnega sistema,« pa napoved zaključi Ana Malenica, ki sicer konkretnega zmagovalca volitev ni želela imenovati.