Pisali smo, da so v Darsu nasedli spletnim goljufom in kljub opozorilom njihove pristojne službe na navidezni bančni račun v tujini nakazali okoli 1,8 milijona evrov. Po poročanju Televizije Slovenija (TVS) so notranji nadzor na Darsu že uvedli, obveščena je tudi policija, ki preverja okoliščine in zbira obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja. Dars naj bi po poročanju TVS konec oktobra prejel elektronsko pošto, v kateri se je pošiljatelj predstavil kot avstrijski gradbinec Strabag. Gre za največje gradbeno podjetje v Avstriji, s katerim Dars med drugim sodeluje pri gradnji tretje razvojne osi. Pošiljatelj je Darsu sporočil, da je podjetje zamenjalo bančni račun. Pristojne službe Darsa naj bi še pravočasno opozorile, da gre za lažno sporočilo oziroma tako imenovani phishing, a je finančna služba kljub temu na ta račun med 2. in 6. novembrom izvedla pet plačil v skupni vrednosti 2,6 milijona evrov. Ko so ugotovili, da so naredili napako, so na Darsu po informacijah TVS prekinili dve nakazili, niso pa uspeli zaustaviti treh nakazil v skupni vrednosti 1,8 milijona evrov, ki so tako pristali na fiktivnem bančnem računu v tujini.

Strokovnjak: Sredstva bo zelo težko dobiti nazaj

Peter Merc, strokovnjak za tehnološko pravo, je v Odmevih poudaril, da gre pri napadu za obliko socialnega inženiringa: »Gre dejansko za napad na človeka, ne na tehnologijo – tukaj je bil človek zmanipuliran oz. neka njegova rutina, da je izvedel to plačilo. Vsaka taka družba, tudi Dars, ima neke interne postopke z notranjimi kontrolami, in če je kljub opozorilom strokovne službe prišlo do avtorizacije plačila, potem je verjetno prišlo do napake v tem zadnjem koraku.«

Ocenil je, da bo v konkretnem primeru zelo težko kakršna koli sredstva dobiti nazaj, in sicer zaradi dveh razlogov: »Prvi razlog je, vsaj kakor sem jaz razumel, da so te transakcije potekale več dni zapored. Denar gre hitro čez mejo, z bančnih računov na kriptoračune in v gotovino, tako da je treba ukrepati zelo hitro, če želimo zamrzniti sredstva na teh bančnih računih.« Drugi razlog pa je po njegovi oceni ta, da je Dars plačila avtoriziral.

Kot je še povedal Merc, so tovrstni napadi zelo pogosti, pri čemer so tarče najpogosteje računovodski servisi ali manjše odvetniške pisarne. »Mene preseneča obseg škode, ki je nastala,« je še dodal in poudaril, da ima Dars kot velika javna družba objavljenih veliko podatkov, zato je možnosti, da tak poskus prevare uspe, večji.