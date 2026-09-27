Bomo ukinili RTV-prispevek in vzeli tujcem volilno pravico? Takšni so rezultati javnomnenjske raziskave

Pred prihajajočim referendumskim glasovanjem 11. oktobra javnomnenjska raziskava inštituta Mediana izrisuje prednost zagovornikov pri vseh štirih vprašanjih, poroča portal 24ur. Čeprav podpora pri vseh temah pretehtava na stran glasu »ZA«, se razlike med posameznimi vprašanji ter deležih še neopredeljenih volivcev precej razlikujejo.

Največjo naklonjenost so sodelujoči izrazili predlogu, da bi bil prejem denarne socialne pomoči za delovno sposobne posameznike pogojen z opravljanjem družbeno koristnih opravil. Podpira ga 70 odstotkov anketiranih, medtem ko mu nasprotuje 18,6 odstotka vprašanih, neopredeljenih pa ostaja 8 odstotkov.

Jasna večina pri dveh posvetovalnih vprašanjih

Volilna pravica tujcev na lokalni ravni: Odvzem te pravice državljanom tretjih držav podpira 53,6 odstotka vprašanih, proti pa bi jih glasovalo 35,5 odstotka (neodločenih je 6,6 odstotka, do opredelitve pa se jih ni želelo opredeliti štiri odstotke).

RTV-prispevek: Ukinitev obveznega plačevanja prispevka za RTV Slovenija zagovarja 52 odstotkov anketirancev, nasprotuje pa ji 37,1 odstotka sodelujočih. Neopredeljenih je 7,7 odstotka ljudi.

Najbolj negotov in tesen pa ostaja izid glede zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi. Sprejetje novele podpira 36,9 odstotka vprašanih, proti jih navaja 28,8 odstotka, izjemno visok pa je delež tistih, ki še ne vedo, kako bodo glasovali — teh je kar 27,5 odstotka.