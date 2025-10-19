Bomo v prihodnje še lahko plačevali z gotovino? Ponekod naj bi jo zavračali

V združenju Povezani smo predlagajo, da bi bila pravica do uporabe gotovine vpisana v ustavo. Kot je razvidno na njihovi spletni strani, je njihovo pobudo do danes zvečer podpisalo že več kot 56 tisoč državljanov Republike Slovenije. Po poročanju 24ur v združenju opažajo, da na nekaterih prodajnih mestih po Sloveniji plačevanje z gotovino omejujejo oziroma bankovcev in kovancev ne sprejemajo več. Po njihovem mnenju je to diskriminacija, ki v stisko spravlja še posebej starejše in ranljive.

Ali jim bo uspelo doseči, da bo ta pravica vpisana v ustavo, bo pokazal čas. Je pa po poročanju omenjenega portala njihov predlog soglasno podprla parlamentarna ustavna komisija. Zdaj ga morata izglasovati še najmanj dve tretjini poslancev. Strokovna skupina ustavne komisije je sicer po poročanju 24ur pripravila predlog novega člena, da ima vsaka oseba pravico do uporabe gotovine pri bančnem poslovanju ter drugih oblikah pravnega prometa.

Vpis omenjene pravice v ustavo bi zagotovo pomiril marsikoga, ki zagovarja uporabo gotovine in se boji, da te ne bi bilo več mogoče uporabljati. Nekateri se bojijo, da bi lahko digitalni evro, ki se ga je začelo omenjati pred leti, izpodrinil gotovino. A ta bi lahko seveda obstajal tudi sočasno z gotovino.

Radi imamo gotovino

Po pisanju 24ur, ki se sklicuje na podatke Evropske centralne banke, se Slovenija uvršča med tiste države, kjer ljudje pri fizičnih nakupih pogosteje uporabljajo gotovino. V 64 odstotkih primerih jo Slovenci uporabljamo pri takšnih nakupih. Sta pa v tem pogledu pred nami Avstrija in Hrvaška.