  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POMORSKI KRST

Boris Cavazza pobegnil pred gusarji, dolgo je plaval pod vodo (FOTO)

Pomorski krst v zadnjih desetletjih prerasel šolske zidove. Spontani dijaški obred iz leta 1947 se je prelevil v praznik.
Atraktiven dogodek je v mesto privabil domačine, nekdanje dijake in številne obiskovalce. FOTO: Janez Kočar

Atraktiven dogodek je v mesto privabil domačine, nekdanje dijake in številne obiskovalce. FOTO: Janez Kočar

Pomorski krst z gusarji ni več le šolska prireditev, ampak ena najbolj prepoznavnih septembrskih podob Pirana. FOTO: Janez Kočar

Pomorski krst z gusarji ni več le šolska prireditev, ampak ena najbolj prepoznavnih septembrskih podob Pirana. FOTO: Janez Kočar

Gusarji niso pozabili na lokalno kulinariko. FOTO: Janez Kočar

Gusarji niso pozabili na lokalno kulinariko. FOTO: Janez Kočar

Vrhunec, ko zelenci po prisegi končajo v morju in vstopijo v kraljestvo Neptuna. FOTO: GEPŠ

Vrhunec, ko zelenci po prisegi končajo v morju in vstopijo v kraljestvo Neptuna. FOTO: GEPŠ

V čakanju na najhujše FOTO: Janez Kočar

V čakanju na najhujše FOTO: Janez Kočar

Zvestobo zaprisežejo bogu morja Neptunu. FOTO: Janez Kočar

Zvestobo zaprisežejo bogu morja Neptunu. FOTO: Janez Kočar

Podžupan Robert Fakin je nemočen predal oblast Tartinijevega mesta Neptunu. FOTO: Janez Kočar

Podžupan Robert Fakin je nemočen predal oblast Tartinijevega mesta Neptunu. FOTO: Janez Kočar

Neptunova povorka je napolnila piranske ulice. FOTO: Janez Kočar

Neptunova povorka je napolnila piranske ulice. FOTO: Janez Kočar

Pomorski krst je dobil poseben pomen tudi zaradi vpisa v Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije. FOTO: GEPŠ

Pomorski krst je dobil poseben pomen tudi zaradi vpisa v Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije. FOTO: GEPŠ

Novinci so tradicionalno oblečeni v žakljasta oblačila in nosijo dolgo ladijsko vrv. FOTO: Janez Kočar

Novinci so tradicionalno oblečeni v žakljasta oblačila in nosijo dolgo ladijsko vrv. FOTO: Janez Kočar

Atraktiven dogodek je v mesto privabil domačine, nekdanje dijake in številne obiskovalce. FOTO: Janez Kočar
Pomorski krst z gusarji ni več le šolska prireditev, ampak ena najbolj prepoznavnih septembrskih podob Pirana. FOTO: Janez Kočar
Gusarji niso pozabili na lokalno kulinariko. FOTO: Janez Kočar
Vrhunec, ko zelenci po prisegi končajo v morju in vstopijo v kraljestvo Neptuna. FOTO: GEPŠ
V čakanju na najhujše FOTO: Janez Kočar
Zvestobo zaprisežejo bogu morja Neptunu. FOTO: Janez Kočar
Podžupan Robert Fakin je nemočen predal oblast Tartinijevega mesta Neptunu. FOTO: Janez Kočar
Neptunova povorka je napolnila piranske ulice. FOTO: Janez Kočar
Pomorski krst je dobil poseben pomen tudi zaradi vpisa v Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije. FOTO: GEPŠ
Novinci so tradicionalno oblečeni v žakljasta oblačila in nosijo dolgo ladijsko vrv. FOTO: Janez Kočar
Janez Mužič
 11. 9. 2026 | 06:04
A+A-

»Tuliii!« se je med zvokom piščalk razlegalo po piranskih ulicah. V dolgem sprevodu so korakali gusarji, med njimi pa v žakljevino odeti letošnji zelenci, prvošolci Gimnazije, elektro in pomorske šole Piran (GEPŠ). Na ramenih so nosili vrv, piskali so s piščalkami, polivali so jih z vodo, jim ukazovali in nekateri so pomagali nositi Neptuna, največjega in zanje edinega rimskega boga morja. Dobro so vedeli, kaj jih čaka. Ko mu bodo izrekli prisego, jih bodo stari morski volkovi vrgli v morje. Mokri bodo, a krščeni. In predvsem sprejeti med svoje, pod okrilje Neptuna.

Pomorski krst z gusarji ni več le šolska prireditev, ampak ena najbolj prepoznavnih septembrskih podob Pirana. FOTO: Janez Kočar
Pomorski krst z gusarji ni več le šolska prireditev, ampak ena najbolj prepoznavnih septembrskih podob Pirana. FOTO: Janez Kočar

Zamisel dijakov

Letos je bil prizor še posebno slovesen. Pomorski krst, ki ga v Piranu pripravljajo že od leta 1947, je namreč dočakal 80. izvedbo in že 80. generacijo bodočih slovenskih pomorščakov. Štirje oddelki prvega letnika GEPŠ imajo letos skupaj 122 novincev, ki so vstopili v novo šolsko leto. Šola izobražuje bodoče plovbne tehnike pa tudi elektrotehnike, logistične tehnike in tehnike računalništva. Krst je prostovoljen in danes precej bolj prijazen kot nekoč, a morski obred ostaja takšen, kot mora biti: glasen, moker, malo norčav in zelo piranski.

80. POMORSKI KRST so izvedli.

Zgodba se je začela leta 1947, ko je v Žusterni pri Kopru začela delovati Slovenska pomorska trgovska akademija. Prvi krst ni bil prireditev, ki bi jo načrtovali ravnatelji ali občinski veljaki. Zamislili so si ga dijaki sami, nekoliko po zgledu krsta rudarjev iz Idrije. Prva krščenka je bila Jolanda Gruden - Jola, dijakinja prve generacije. Sošolci so jo poškropili z morsko vodo, nato pa so ji dali piti morsko vodo iz lončka. Iz spontane dijaške potegavščine je počasi nastal obred prehoda, po katerem novinec ni bil več zgolj prvošolec, ampak je postal del skupnosti bodočih pomorščakov.

Leta 1948 so šolo preselili v Piran in z njo tudi krst. Prizorišče se je skozi desetletja selilo od mandrača in okolice hotela Piran do Bernardina. A tradicija je ostala. Danes velja pomorski krst za najstarejšo neprekinjeno prireditev v slovenski Istri in najstarejšo neprekinjeno šolsko prireditev v Sloveniji.

Ni izgovor za nasilje

Tokratni jubilejni krst se je začel minuli petek, ko je Neptun z ladjo priplul v gusarsko okrašeni Piran in je od piranskega podžupana Roberta Fakina simbolično prevzel oblast nad mestom. Za nekaj dni je postal gospodar Pirana. Praznik morja, pomorstva, gusarjev, zastav trizoba, godbe in množice radovednih turistov in domačinov se je začel. V soboto je sledil veliki finale. Povorka je krenila izpred pomorske šole v Portorožu proti Piranu. Na čelu so bili Neptun in gusarji, za njimi pa novinci. Ti so bili oblečeni v žakljasta oblačila, nosili so dolgo ladijsko vrv in po stari šegi ubogali starejše dijake, ki so za ta dan prevzeli vloge gusarjev. Povorko je pospremil Pihalni orkester Piran, nato pa je po prisegi Neptunu v ribiškem pristanišču sledil najbolj pričakovani trenutek – krst.

Vrhunec, ko zelenci po prisegi končajo v morju in vstopijo v kraljestvo Neptuna. FOTO: GEPŠ
Vrhunec, ko zelenci po prisegi končajo v morju in vstopijo v kraljestvo Neptuna. FOTO: GEPŠ
V čakanju na najhujše FOTO: Janez Kočar
V čakanju na najhujše FOTO: Janez Kočar

Včasih je bil ta precej bolj neusmiljen. Novinci so morali pred glavnim obredom prestajati tako imenovani suhi krst. Nosili so torbe starejšim dijakom, čistili, pospravljali in opravljali različne neprijetne naloge. Tudi sam skok v morje je imel nekoč nadaljevanje, saj so starejši gusarji novince v vodi še potapljali, nekateri pa so morali pred krstom spiti morsko vodo. Včasih so ji dodali tudi rum. Danes teh najbolj grobih običajev ni več. Novinci gredo v morje, toda brez potapljanja in poniževanja. Sodelovanje je prostovoljno, profesorji pa skrbijo, da starodavna šega ostane predvsem simbolična. Tudi nekdanji dijak Boris Cavazza, ki je nekoč pred starejšimi gusarji pobegnil tako, da je dolgo plaval pod vodo, opozarja, da tradicija ne sme postati izgovor za nasilje. Njeno bistvo naj bodo pripadnost, disciplina, solidarnost in spoštovanje.

Boris Cavazza je pred starejšimi gusarji pobegnil tako, da je dolgo plaval pod vodo.

Prav v tem je danes zanimiv paradoks pomorskega krsta. Kot obred mora ostati dovolj divji, da je zabaven, vendar dovolj varen, da je lahko ponos generacije. Ko zelence vržejo v morje, je iniciacija končana. Mokri novinci pridejo iz morja kot člani skupnosti. Prav zato je krst veliko več kot spektakel za turiste. Za šolo pomeni prehod, za dijake spomin, za Piran pa del identitete.

Turizem za tradicijo

Dogodek je v zadnjih desetletjih prerasel šolske zidove. Na ulice privabi domačine, nekdanje dijake, pomorščake, starše in turiste. Letos so dogajanje spremljali glasba, poslikave obrazov, ustvarjalne delavnice in lokalna kulinarična ponudba. Toda njegova posebnost je prav v tem, da ni nastal kot turistični produkt. Turizem je prišel za tradicijo, ne obrnjeno. Piran je dobil prizor, ki ga ni mogoče preprosto prestaviti v drug kraj.

Neptunova povorka je napolnila piranske ulice. FOTO: Janez Kočar
Neptunova povorka je napolnila piranske ulice. FOTO: Janez Kočar

Jubilej ima še en pomen. Ministrstvo za kulturo je pomorski krst letos vpisalo v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije. Pobudo je podal Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, ki je evidentiran tudi kot nosilec dediščine. Vpis ni samo priznanje prireditvi, ampak skoraj osmim desetletjem generacij, ki so obred ohranjale, spreminjale in prenašale naprej. Hkrati poudarja nekaj, kar je za Slovenijo nekoliko nenavadno, da smo država z močno pomorsko zgodbo.

Gusarji niso pozabili na lokalno kulinariko. FOTO: Janez Kočar
Gusarji niso pozabili na lokalno kulinariko. FOTO: Janez Kočar

V 79 letih je piransko pomorsko šolo končalo več kot 5000 dijakov. Med njimi so imena, ki jih poznamo z drugih področij, igralca Boris Cavazza in Lotos Šparovec, pevec Lado Leskovar, jadralec Dušan Puh, nogometni trener in nekdanji nogometaš Darko Milanič, nekdanji politik in poslanec Rudolf Moge, nekdanji direktor Luke Koper in politik Gašpar Gašpar Mišič, nekdanji minister za promet in diplomat Livij Jakomin, jadralec Tomaž Čopi in priznani ladjedelec Franco Kossutta.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

krstPomorski krstNeptunBoris Cavazza
ZADNJE NOVICE
09:48
Novice  |  Slovenija
SPA DAN

»Počutile smo se kot prave dame«: ganljiva gesta zaposlenih v koprskem domu upokojencev (FOTO)

Presenetili so jih s pravim dnevom razvajanja, ob negi obraza, rok in nog pa ni manjkalo niti smeha, limonade in prijetnega druženja.
Kaja Grozina11. 9. 2026 | 09:48
09:42
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIV PRIMER DRUŽINSKEGA NASILJA

Pretresljiv primer: posvojeni deklici naj bi zadrževali v garaži, potrebo opravljali na vrtu

Majhno mesto na jugu Dalmacije na Hrvaškem je pretresel primer družinskega nasilja, v katerem naj bi dve posvojeni deklici obravnavali kot sužnji.
11. 9. 2026 | 09:42
09:37
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Kupujete pelete? Test razkril podatek, ki vas lahko neprijetno preseneti

ZPS je preverila pelete in drva na slovenskem trgu. Kakovost je bila večinoma dobra, a pri količinah in označevanju so odkrili težave.
11. 9. 2026 | 09:37
09:30
Bulvar  |  Tuji trači
UMIK

Premagala je raka, sedaj znano pevko čaka nova operacija

Pevka Jessie J je sporočila, da si bo, da bi si opomogla in prestala drugo rekonstruktivno operacijo, vzela premor od družbenih omrežij.
11. 9. 2026 | 09:30
09:25
Novice  |  Svet
OB MOČNIH SUNKIH VETRA

Ogromen požar na Braču, gasijo ga kar štirje kanaderji: »Piha močan jugo« (VIDEO)

V samo 15 minutah se je požar močno razširil, kar ni presenetljivo, saj piha jugo z močnimi sunki.
11. 9. 2026 | 09:25
09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
11. 9. 2026 | 09:24

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
FESTIVAL V LJUBLJANI

LUTKE 2026: Ljubljana za štiri dni postaja mesto sodobne lutkovne umetnosti

Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Vam pripadajo cenejša potovanja in prevoz?

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste upravičeni do prevoza z reševalnim vozilom? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste upravičeni do prevoza z reševalnim vozilom? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Strokovnjak svetuje: zakaj vaš denar izgublja vrednost

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
9. 9. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Polet
POTOVANJA

Egipt: popolna počitniška destinacija za jesen in zimo

Obala Rdečega morja tudi to jesen in zimo vabi s prijetnimi temperaturami in izjemno all inclusive ponudbo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRIPRAVA NA JESEN

Kako pravilno zaščititi les pred jesenskim dežjem

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Slovenske novice9. 9. 2026 | 13:46
Promo
Novice  |  Slovenija
BRANJE JE VESELJE

Kako pomembno je glasno branje za razvoj otroka?

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Slovenske novice8. 9. 2026 | 10:55
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
11. 9. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETJA NI KONEC

V srcu Dalmacije: kraj, ki ga Slovenci vedno znova izberejo za popoln oddih

Biograd na Moru, priljubljena destinacija v Zadrski županiji, je že dolgo med kraji, kamor se Slovenci radi vračajo.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 13:02
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Strategija, ki bo omogočila dovolj energije za vse

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽANJE RAČUNOV

Tri hiše, trije računi: komu se sončna elektrarna z baterijo splača – in komu ne

Najdražja elektrarna ni tista z največ paneli, temveč napačno dimenzionirana.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Slovenska podjetja ne smejo več čakati

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
7. 9. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DNK

Ko se življenjski poti začneta ločevati

Matični mleček je ena najbolj posebnih snovi iz čebeljega panja. Zelo dragocen je za čebeljo družino, njegova zgodba pa razkriva presenetljivo moč narave.
7. 9. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Nova sezona, nova tla: kako izbrati talno oblogo, ki bo zdržala družinsko življenje?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOV MODEL

V Novem mestu nižajo stroške. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Kako izbrati ogrevanje, ki bo smiselno tudi čez desetletje

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
7. 9. 2026 | 10:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 12:03
Promo
Novice  |  Slovenija
NESREČE

Skoraj polovica se jih poškoduje

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
9. 9. 2026 | 13:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARIERA

Kaj naredi dobrega šefa?

Organizacije pogosto vedo, kam želijo priti. Imajo pripravljene strategije, načrte digitalne transformacije in ambiciozne razvojne cilje.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:54
Novice  |  Slovenija
SOVOZNIK

Pilot na zadnjem poletu Adrie Airways: »Namesto stanovanja sem kupil reaktivno letalo«

Pilot na zadnjem poletu Adrie Airways Primož Jovanović je človek, ki je denar nekoč preračunaval v ure letenja.
10. 9. 2026 | 15:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki