Borut je Romano zabodel najmanj šestkrat, zdaj ima že proste izhode

SOL NA RANO

Borut Turk zaradi uboja partnerice prestaja 13-letno zaporno kazen. Opazili so ga na prostem izhodu brez spremstva paznikov.

Šest let in pol je minilo, odkar je 27-letna Romana Muhič s Potoka pri Novem mestu umrla zaradi najmanj šestih vbodov, tudi v predel srca. Za seboj je pustila dva otroka, takrat stara tri in pet let. Zdaj smo iz zanesljivih virov izvedeli, da njen nekdanji partner Borut Turk, ki je zaradi uboja pravnomočno obsojen na 13 let zapora, že uživa proste izhode brez spremstva, in sicer v bližnji okolici zapora na Dobu, kjer sicer prestaja kazen. Za družino je to dejstvo nova sol na rano, ki se ni nikoli zacelila, zato tega ne želijo komentirati. Romanin oče je ob novici le dejal, da bi se moralo ...