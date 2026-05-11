Borut Pahor napoveduje krizo tudi v Sloveniji, »ki ne bo samo finančne narave«

Bivši slovenski predsednik Borut Pahor je v pogovoru za N1.hr med drugim izpostavil možnost večje politične in institucionalne povezave držav članic Evropske unije pod konceptom, ki ga imenuje »Zvezene države Evrope« – vizijo tesnejše integracije 27 ali prihodnjih 30 držav, ob ohranitvi nacionalnega identiteta. Poudaril je, da bi to bil dolg in zahteven proces, a je po njegovem mnenju ključnega pomena za uspešno prihodnost EU.

Pahor je opozoril tudi na prihajajočo gospodarsko in monetarno krizo, ki ne bo le finančna kot leta 2008, ampak širših razsežnosti. V tem kontekstu je izpostavil potrebo po strogo fiskalno disciplini in pripravljenosti na težke izzive, ki čakajo tako Evropsko unijo kot globalno gospodarstvo.

»Ja pričakujem, ne samo za Slovenijo, za Evropo, pričakujem tudi za globalno ekonomijo eno krizo, ki ne bo samo finančne narave kot je bila, recimo, 2008., 2009. in 2010. Lahko je monetarna in gospodarska širših kapacitet. V tem smislu je zdaj treba voditi zelo, po mojem mnenju, fiskalno disciplinirano politiko,« je dejal za hrvaški N1.