Borutu Pahorju življenje rešila čelada, po padcu pomoč poiskal v trgovini: »Že s kolesa je težko stopil«

PADEL TUDI S KONJA

Tadej Kavčič je nekdanjega predsednika odpeljal v Ljubljano.

Nekdanji predsednik Borut Pahor se je v ponedeljek med kolesarjenjem čez Pasjo ravan ponesrečil in si poškodoval ključnico in lopatico. Po padcu mu je pomagala družina Kavčič, ki ima trgovino v Lučinah. »Prišel je normalno v trgovino kot vsaka stranka, saj je naš redni gost. Večkrat kolesari tukaj čez, se ustavi v trgovini, kaj nabavi, se zunaj okrepča in gre naprej,« je za Slovenske novice povedala Tjaša Kavčič. Ponedeljkov prihod pa je bil drugačen od običajnih postankov. »Že s kolesa je težko stopil,« se spominja Tjaša. Pahor jim je povedal, da je padel s kolesom, kljub poškodbam pa je ...