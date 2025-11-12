  • Delo d.o.o.
Predstavitvena informacija  |   Krediti

Borza kreditov – novost na slovenskem trgu poslovnega financiranja

Borza kreditov je novost na slovenskem trgu – analogna platforma v digitalnem svetu, kjer še vedno štejeta oseben stik in stisk roke.
FOTO: Kl, Družba Za Kreditiranje, D. O. O.

FOTO: Kl, Družba Za Kreditiranje, D. O. O.

FOTO: Osebni Arhiv

FOTO: Osebni Arhiv

FOTO: Webtim

FOTO: Webtim

FOTO: Kl, Družba Za Kreditiranje, D. O. O.
FOTO: Osebni Arhiv
FOTO: Webtim
 12. 11. 2025 | 10:01
9:41
A+A-

Podjetjem omogoča dostop do kapitala tudi takrat, ko banka reče ne – hitro, pregledno in brez birokracije.

Gre za edinstven koncept, ki poleg klasičnega financiranja omogoča tudi povezovanje podjetij, ki potrebujejo kapital, s ponudniki finančnih sredstev.

Ta pristop združuje najboljše iz obeh svetov: hitrost in učinkovitost sodobnih rešitev ter zaupanje in osebni odnos tradicionalnega financiranja.

Oddaj povpraševanje in prejmi ponudbo še danes.

Sredstva iz lastnih virov in trga kreditov

Borza kreditov zagotavlja financiranje iz lastnih virov in hkrati upravlja trg kreditov, kjer se srečujejo podjetja, ki potrebujejo sredstva, in investitorji, ki jih lahko zagotovijo.

Tako omogočamo večjo dostopnost kapitala, prilagodljive pogoje in pregledne postopke, ki sledijo realnim potrebam podjetij.

Pri financiranju, ki ga zagotovimo iz lastnih virov, je postopek izjemno hiter – sredstva so lahko na računu že v 24 urah.

Kadar pa gre za povezovanje posojilojemalcev in posojilodajalcev znotraj trga kreditov, lahko postopek traja nekoliko dlje, saj vključuje usklajevanje pogojev, pripravo dokumentacije in podpis pogodbe med obema stranema.

V vseh primerih pa Borza kreditov zagotavlja popoln nadzor, transparentnost in strokovno podporo skozi celoten proces.

Kjer vi določate pogoje – trg kreditov

Na trgu kreditov, ki ga upravlja Borza kreditov, lahko podjetniki sami določijo pogoje, ki jim najbolj ustrezajo – želeni znesek, ročnost, obliko zavarovanja in obrestno mero.

Naša ekipa nato poišče primernega financerja, ki je pripravljen zagotoviti sredstva pod temi pogoji.

Ta postopek traja nekoliko dlje, vendar poteka pod našim nadzorom in s popolno transparentnostjo.

Če pa se odločite za financiranje iz naših lastnih virov, je izplačilo lahko izvedeno že v 24 urah.

Za koga je primerna Borza kreditov

Naše rešitve so namenjene podjetjem, samostojnim podjetnikom in gospodarskim družbam, ki potrebujejo sredstva za rast, razvoj ali ohranjanje likvidnosti.

Pomagamo tako mladim podjetjem brez zgodovine in tudi družbam, ki so se znašle pred novimi priložnostmi ali izzivi.

Ne glede na obseg ali dejavnost podjetja je naš cilj vedno enak – zagotoviti kapital takrat, ko ga najbolj potrebujete.

Primer iz prakse

Podjetje iz Ljubljane je potrebovalo 60.000 EUR za financiranje zalog.

Njihova banka je postopek obravnavala tri tedne, pri Borzi kreditov pa smo sredstva odobrili in nakazali v manj kot 24 urah.

Podjetje je lahko pravočasno zaključilo naročilo in ohranilo svojo konkurenčno prednost.

Kdo smo

Smo ekipa motiviranih finančnih strokovnjakov, predanih zagotavljanju financiranja tudi takrat, ko banke za vas nimajo posluha.

Vsako stranko obravnavamo individualno, naša posebnost pa je ravnovesje med strokovnim znanjem, dolgoletnimi izkušnjami in razumevanjem vaših potreb.

V podjetju združujemo strokovnjake z večdesetletnimi izkušnjami na področju financiranja in vseh spremljajočih področjih, ki so ključna za optimalno obravnavo vsakega primera.

Naš slogan – »Zagotavljamo sredstva. Spodbujamo izbiro.« – je naše vsakodnevno vodilo in zaveza našim strankam.

Naša zgodovina

Borza kreditov je platforma podjetja KL d. o. o. in temelji na več kot desetletju izkušenj v finančnem sektorju.

Od leta 2014 aktivno delujemo na področju financiranja podjetij in potrošniških kreditov, z jasno vizijo – pomagati ljudem in podjetjem do dostopnih, preglednih in učinkovitih finančnih rešitev.

Podjetje KL d. o. o. razpolaga tudi z dovoljenjem za potrošniško kreditiranje, kar potrjuje izpolnjevanje strogih strokovnih kriterijev in odgovoren pristop k delu.

Danes ponosno gradimo okolje, v katerem posamezniki s skupnimi cilji ustvarjajo zanesljive finančne storitve, ki služijo resničnim ljudem in podjetjem ter jim omogočajo nove priložnosti za rast.

Naš cilj

Naš glavni cilj je preprost: zagotavljati pregledne in varne finančne rešitve.

Verjamemo v preprostost, učinkovitost in dolgoročno zaupanje – vse z namenom ustvariti trdne in zaupanja vredne odnose.

Tukaj smo za vas – da skupaj najdemo rešitev, ki ne rešuje le današnjih izzivov, ampak gradi temelje za prihodnost.

»Naš cilj je preprost – podjetnikom omogočiti dostop do kapitala, ko ga najbolj potrebujejo, brez zapletov in nepotrebnega čakanja,« poudarja Manuela Huč, vodja odnosov s strankami pri Borzi kreditov.

Financiranje od 20.000 EUR do 1.000.000 EUR

Borza kreditov ponuja poslovna posojila in kredite v zneskih od 20.000 do 1.000.000 EUR, prilagojene panogi, boniteti in potrebam podjetja.

Financiranje se lahko izvede na podlagi nepremičninskega zavarovanja, kar omogoča višje zneske, nižje obresti in dodatno varnost.

Sredstva lahko uporabite za:

  • nakup ali obnovo opreme,
  • financiranje zalog,
  • širitev poslovanja,
  • izvedbo novih projektov,
  • ali premostitev likvidnostnih vrzeli.


Zaprosi za ponudbo – postopek traja le nekaj minut.

Prednosti financiranja prek Borze kreditov

  • Sredstva na računu v 24 urah (pri financiranju iz lastnih virov)
  • Zneski od 20.000 do 1.000.000 EUR
  • Obrestna mera že od 1 % mesečno
  • Zavarovanje z nepremičnino
  • Minimalna dokumentacija
  • Možnost financiranja iz lastnih ali partnerskih virov
  • Pregledni pogoji in jasen odplačilni načrt
  • Financiranje tudi tam, kjer banke rečejo ne


Na Borzi kreditov skrbimo, da je vsako financiranje hitro, pošteno in strokovno izpeljano.

Ko šteje hitrost – Borza kreditov je prava izbira

Če vaše podjetje potrebuje kapital za rast, naložbe ali tekoče poslovanje, ne izgubljajte časa s počasnimi postopki in negotovostjo.

Na Borzi kreditov razumemo, da čas pomeni denar – zato vam zagotovimo sredstva takrat, ko jih res potrebujete.

Borza kreditov – kjer vi določate pogoje.

Hitro. Varno. Pošteno.

Oddaj povpraševanje zdaj in preveri, koliko lahko pridobite že danes.

Mnogo podjetij se je že odločilo za hitrejši, preglednejši in zanesljivejši dostop do financiranja – pridružite se jim še danes.

FOTO: Webtim
FOTO: Webtim

Pogosta vprašanja (FAQ)

1. Kako hitro lahko pridobim sredstva prek Borze kreditov?

Pri financiranju iz naših lastnih virov lahko sredstva nakažemo že v 24 urah od potrditve ponudbe in podpisa pogodbe.

Če pa želite financiranje podjetja pod svojimi pogoji prek trga kreditov, lahko postopek traja nekaj dni več – a ves čas poteka pod našim nadzorom in s popolno preglednostjo.

2. Katera podjetja lahko zaprosijo za kredit?

Naše storitve so namenjene vsem pravnim osebam v Sloveniji – tako samostojnim podjetnikom (s. p.) kot družbam z omejeno odgovornostjo (d. o. o.).

Pomagamo tako novim podjetjem kot tudi uveljavljenim poslovnim sistemom, ki potrebujejo hitro likvidnost ali kapital za rast.

3. Kakšno zavarovanje potrebujem za pridobitev financiranja?

Večina naših poslovnih kreditov in posojil je zavarovanih z nepremičnino, kar omogoča nižjo obrestno mero in večji obseg financiranja (do 1.000.000 EUR).

4. Kaj, če me banka zavrne – ali lahko kljub temu pridobim kredit?

DA. Prav podjetjem, ki jim banka ne odobri kredita, je namenjena Borza kreditov.

Naša platforma deluje neodvisno od bančnih postopkov, kar pomeni, da iščemo rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne – hitro, pregledno in brez birokracije.

5. Kakšne so obrestne mere in pogoji vračila?

Obrestna mera se začne že pri 1 % mesečno, natančni pogoji pa so vedno prilagojeni posameznemu podjetju.

Trajanje odplačevanja, višina obroka in dinamika vračila se določijo vnaprej, brez skritih stroškov ali neprijetnih presenečenj.

Naše vodilo

Naš slogan – »Zagotavljamo sredstva. Spodbujamo izbiro.« – ni le slogan, ampak naše vodilo, po katerem se ravnamo vsak dan. Z njim izražamo zavezanost podjetjem, ki jim pomagamo rasti.

Kontakt

Za vsa dodatna vprašanja ali pomoč pri oddaji vloge smo vam z veseljem na voljo po e-pošti ali telefonu. Naša ekipa vam hitro in jasno predstavi vse možnosti financiranja za vaše podjetje.

KL, družba za kreditiranje, d. o. o.

Bežigrajska cesta 7, 3000 Celje

03 292 76 66 · 041 766 666

info@borzakreditov.si

www.borzakreditov.si

Vsebino pripravila: Manuela Huč, vodja oddelka podpore

FOTO: Osebni Arhiv
FOTO: Osebni Arhiv

 

 

 

 

 

 

 

