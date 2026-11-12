Borzen zaradi posojila podjetju 3M finance obvestil NPU in tožilstvo

Operater trga z elektriko Borzen je zaradi več kot sedem milijonov evrov posojila zasebnemu podjetju 3M finance naznanil sum kaznivih dejanj Nacionalnemu preiskovalnemu uradu (NPU) in državnemu tožilstvu. Kot je danes pojasnil novi direktor Borzena Peter Žmak, odobreni znesek še ni bil v celoti vrnjen. Podjetje namreč še vedno čaka na poplačilo štirih milijonov evrov dolga.

Posojilne pogodbe so bile sklenjene v času, ko je Borzen kot direktorica vodila Mojca Kert. Žmak imen v povezavi s poslom ni želel komentirati, saj so naznanitev suma kaznivih dejanj že predali pristojnim organom pregona. Kot je poudaril, bodo nadaljnje aktivnosti prepustili preiskovalcem.

Šlo je za namenska sredstva

Novi direktor Borzena je posebej opozoril na izvor denarja, ki je bil posojen zasebnemu podjetju. Po njegovih besedah namreč ni šlo za običajna prosta sredstva družbe, temveč za namenska sredstva njenega centra za podpore.

»Gre za denar vseh nas,« je poudaril Žmak in dodal, da si bodo v Borzenu prizadevali doseči vračilo celotnega dolga.

Želijo preprečiti ponovitev podobnih poslov

V družbi ob tem napovedujejo tudi spremembe, s katerimi želijo preprečiti, da bi bilo v prihodnje mogoče sklepati podobne posle. Žmak je zagotovil, da bodo poskrbeli za ustrezne varovalke, ki bodo onemogočale ponavljanje takšnih primerov.

Za zdaj tako ostaja odprto vprašanje, kako bo potekala preiskava posojilnih poslov in ali bo Borzenu uspelo izterjati še nevrnjene štiri milijone evrov.