  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
BRAVO!

Bosanec že 100-krat na Triglavu: Mirnesa poznajo zaradi bureka in ljubezni do slovenskih gora

Po jubilejnem vzponu na očaka želi splezati še na Matterhorn v Švici.
Burek z razgledom FOTO: Mirnes Murtić

Burek z razgledom FOTO: Mirnes Murtić

Pri Aljažu se počuti kot doma. FOTO: Mirnes Murtić

Pri Aljažu se počuti kot doma. FOTO: Mirnes Murtić

V Slovenijo je prišel pred štirimi leti. FOTO: Tina Horvat

V Slovenijo je prišel pred štirimi leti. FOTO: Tina Horvat

V gorah je našel številne prijatelje in prijateljice, tudi Ano Maver, Majdo Rojc in Valerijo Dornik Kovačič. FOTO: Mirnes Murtić

V gorah je našel številne prijatelje in prijateljice, tudi Ano Maver, Majdo Rojc in Valerijo Dornik Kovačič. FOTO: Mirnes Murtić

Pogosto je na vrhu Triglava ob sončnem vzhodu. FOTO: Mirnes Murtić

Pogosto je na vrhu Triglava ob sončnem vzhodu. FOTO: Mirnes Murtić

Burek z razgledom FOTO: Mirnes Murtić
Pri Aljažu se počuti kot doma. FOTO: Mirnes Murtić
V Slovenijo je prišel pred štirimi leti. FOTO: Tina Horvat
V gorah je našel številne prijatelje in prijateljice, tudi Ano Maver, Majdo Rojc in Valerijo Dornik Kovačič. FOTO: Mirnes Murtić
Pogosto je na vrhu Triglava ob sončnem vzhodu. FOTO: Mirnes Murtić
Tina Horvat
 7. 5. 2026 | 17:34
5:10
A+A-

Čeprav je 26-letni Mirnes Murtić z Jesenic po rodu iz Bosne, je v zadnjih štirih letih že stokrat postal tudi Slovenec. Seveda če drži znano gorniško reklo, da ni pravi Slovenec, kdor vsaj enkrat ne stopi na vrh Triglava. Mirnes je nedavno dosegel nov osebni mejnik: že 100. vzpon na našega očaka. V Slovenijo je iz kraja Visoko v bližini Sarajeva prišel z 22 leti. Njegova prva postaja je bilo Celje, a ker ga je vse bolj vleklo v hribe, si je našel delo na Jesenicah. »Že doma v Bosni sem rad hodil v hribe in kolesaril. Ko sem prišel v Slovenijo, se mi je kolesarjenje zdelo kar malo dolgočasno, raje sem se lotil dvatisočakov in jih v dveh letih osvojil kar 250,« pripoveduje v prikupni slovenščini z bosanskim naglasom.

250 DVATISOČAKOV je osvojil v dveh letih.

Takoj po prihodu v Slovenijo se je začel učiti slovenskega jezika, kar mu je odprlo vrata do novih prijateljev in doživetij. Na družbenih omrežjih je prikazoval svoj jezikovni in gorniški napredek, njegovi sledilci in prijatelji pa so mu z veseljem pomagali in popravljali njegove slovnične napake.

Burek z razgledom

Že v prvem letu njegovega bivanja v Sloveniji je prišel na vrsto Triglav, in to pozno jeseni, v zimskih razmerah. Na vrh ga je peljal njegov novi prijatelj, izkušeni gornik Marjan Gyura. »Po tej izkušnji so mi postale gore pozimi zelo všeč in lotil sem se še drugih vzponov. Pozimi je v gorah res čudovito: spodaj megla in mraz, zgoraj sonce in razgledi.« Posebno vez je spletel z oskrbniki planinskih koč in vremenarji na Kredarici, ki jim dostavlja svoj znameniti burek. Kot pravi Bosanec, se je namreč podvigov sprva loteval z burekom v nahrbtniku, pod fotografije na družbenih omrežjih pa napisal – burek z razgledom. No, že pred časom je bosansko specialiteto zamenjal za bolj športno prehrano. »Burek je bil prevelik, pozimi pa mi je med potjo večkrat zmrznil in ga nisem mogel pojesti,« razloži.

Začne ob dveh ponoči, na vrhu ujame sončni vzhod, do 11. ure dopoldne je doma in nato gre na delo.

Po vsaki objavi o poti na Triglav ga je spremljalo več ljudi, ob njegovem 100. vzponu sredi aprila pa je njegova objava sprožila pravi val komentarjev in prošenj za prijateljstvo. »Tudi med potjo so me pozdravljali po imenu in me spodbujali. Res nisem vedel, da me pozna toliko ljudi,« se smeje. Vsaj petkrat se je na poti na Triglav že obrnil tik pred ciljem, večinoma zaradi vetra ali megle. Enkrat ga je na vrhu ujela huda nevihta. »Napovedano je bilo oblačno vreme, ne pa nevihte. Ko sem prišel na vrh, ni bilo na njem nikogar. Kmalu sem ugotovil, zakaj. Začelo je treskati, zato sem se najprej skril v Aljažev stolp, nato sem ugotovil, da moram čim prej dol. Res sem imel srečo, da sem se pravočasno umaknil na varno. Iz tega sem se veliko naučil.«

Pred šihtom

Pri Aljažu se počuti kot doma. FOTO: Mirnes Murtić
Pri Aljažu se počuti kot doma. FOTO: Mirnes Murtić
Čeprav se na Triglav vrača znova in znova, mu ni nikoli dolgčas. Razgledi so vedno drugačni, pravi, poleg tega pa rad srečuje ljudi in prijatelje. A kako mu uspe biti tolikokrat v hribih ob službi v proizvodnji? »Brez težav,« odgovori. Včasih so imeli nočne izmene, kar mu je omogočilo več prostih dni, prav zaradi pomanjkanja časa se je tudi navadil hitro hoditi. Danes za vzpon na Triglav potrebuje pozimi okoli štiri ure, poleti pa tri, zato gre včasih na Triglav še pred službo, če dela v popoldanski izmeni. Začne ob dveh ponoči, na vrhu ujame sončni vzhod, do enajstih dopoldne je že doma in nato odide na delo. Takšne vzpone poimenuje kar predšihtni Triglav. Na delovnem mestu je obkrožen predvsem z delavci iz nekdanjih republik nekdanje Jugoslavije. Ti sprva njegove strasti do gora niso razumeli, spraševali so ga, zakaj to počne in kaj ima od tega. »Danes razumejo, da to zame ni izguba časa. Zame je izguba časa, če po službi nič ne počnem. Če dva dni ne grem nikamor, postanem nemiren,« pravi v smehu in nam razkrije, da je sedaj njegov največji izziv švicarski velikan Matterhorn.

»Za to turo se moram še precej izpopolniti. Sem zelo previden in vem, kako pomembno je, da si pripravljen. Lani sem se že opekel na Mont Blancu, lotil sem se ga brez aklimatizacije, po dolgi vožnji od doma in brez spanja. Pod vrhom sem čisto pregorel. Bil sem tako utrujen, da sem se hotel kar uleči v sneg in ostati tam. Bilo je res grozno,« se spominja in doda, da ga je naslednjič le osvojil, saj se ga je lotil povsem drugače, bolj premišljeno, z več počitka in postopoma. Proti vrhu je krenil zvečer, si v koči za kratek čas odpočil in nato dočakal sončni vzhod na najvišjem vrhu zahodne Evrope. 

V Slovenijo je prišel pred štirimi leti. FOTO: Tina Horvat
V Slovenijo je prišel pred štirimi leti. FOTO: Tina Horvat

V gorah je našel številne prijatelje in prijateljice, tudi Ano Maver, Majdo Rojc in Valerijo Dornik Kovačič. FOTO: Mirnes Murtić
V gorah je našel številne prijatelje in prijateljice, tudi Ano Maver, Majdo Rojc in Valerijo Dornik Kovačič. FOTO: Mirnes Murtić

Pogosto je na vrhu Triglava ob sončnem vzhodu. FOTO: Mirnes Murtić
Pogosto je na vrhu Triglava ob sončnem vzhodu. FOTO: Mirnes Murtić

Več iz teme

TriglavalpinizemgoreMirnes Murtić
ZADNJE NOVICE
17:23
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POGREŠANA OSEBA

Konec je iskanja 19-letnice, oglasila se je slovenska policija

Če imate uporabne informacije, lahko v podobnih primerih obvestite najbližjo policijsko postajo ali pokličete na telefonsko številko policije za komunikacijo v sili 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.
7. 5. 2026 | 17:23
17:17
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

To so lastnosti idealnega partnerja, privlačnega videza na seznamu ni

Ljudje iščemo tudi partnerja, na katerega se lahko zanesemo.
7. 5. 2026 | 17:17
16:37
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEPOJMLJIVA ŽALOST

Med sečnjo izgubil življenje, noseča 22-letna partnerka Sara ostala sama (VIDEO)

Po tragični delovni nesreči na Goriškem, v kateri je med sečnjo lesa umrl 29-letni fant, postaja znano, da je za seboj pustil 22-letno partnerko. Mlada Sara naslednji mesec pričakuje njunega prvega otroka.
7. 5. 2026 | 16:37
16:36
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Preverite, kaj lajša revmatične težave

Med drugim se uporablja za podporo pri kroničnih težavah gibalnega sistema, kožnih boleznih in po nekaterih operativnih posegih.
7. 5. 2026 | 16:36
16:36
Novice  |  Slovenija
SEJA TRAJALA ŠEST UR

Na današnji seji burno dogajanje, predlog interventnega zakona je podprt

Poslanci iz vrst Svobode, SD ter Levice in Vesne so izpostavljali, da predlog posega v 10 zakonov, izključevanje deležnikov pa da je škandalozno.
7. 5. 2026 | 16:36
16:35
Novice  |  Svet
HANTAVIRUS

Virus s 40-odstotno smrtnostjo: zdravila ni, ljudje na luksuzni križarki v paniki (VIDEO)

Pojavljajo se novi podrobnosti drame na nizozemski križarki. Kaj je in kako se širi hantavirus?
7. 5. 2026 | 16:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Slovenci odkrivajo hitrejši način: čakanja je konec

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Slovenci odkrivajo hitrejši način: čakanja je konec

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SADJARSTVO

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
7. 5. 2026 | 15:57
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Pazite, to so pasti pri prenovi hiše

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Spektakel, ki prebuja prestolnico

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Nova generacija mladih slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj je vlak prava izbira (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki