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AVTOHTONO GOVEDO

Boškarini: predhodniki današnjih traktorjev

Boškarin je umirjeno, delavno, ubogljivo, skromno avtohtono istrsko govedo. Najštevilnejšo čredo tega največjega kopenskega sesalca pri nas ima Edi Buzečan iz Marezig.
Pasejo se pri Gračišču. FOTO: Boris Šuligoj

Pasejo se pri Gračišču. FOTO: Boris Šuligoj

Ne mraz, ne burja, ne dež, ne močno sonce ne moti boškarina. FOTO: Boris Šuligoj

Ne mraz, ne burja, ne dež, ne močno sonce ne moti boškarina. FOTO: Boris Šuligoj

Avtohtoni beli velikani so največji kopenski sesalci pri nas. FOTO: Leon Vidic

Avtohtoni beli velikani so največji kopenski sesalci pri nas. FOTO: Leon Vidic

Edi Buzečan iz Marezig z vso predanostjo ohranja največjo čredo boškarinov pri nas. FOTO: Boris Šuligoj

Edi Buzečan iz Marezig z vso predanostjo ohranja največjo čredo boškarinov pri nas. FOTO: Boris Šuligoj

Pasejo se pri Gračišču. FOTO: Boris Šuligoj
Ne mraz, ne burja, ne dež, ne močno sonce ne moti boškarina. FOTO: Boris Šuligoj
Avtohtoni beli velikani so največji kopenski sesalci pri nas. FOTO: Leon Vidic
Edi Buzečan iz Marezig z vso predanostjo ohranja največjo čredo boškarinov pri nas. FOTO: Boris Šuligoj
Boris Šuligoj
 25. 6. 2026 | 10:40
6:12
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Na velikem travniku med Sv. Antonom, Kubedom in Gračiščem se vsak dan pase 24 belih velikanov, največjih kopenskih sesalcev pri nas. »Če ne bi bilo njih, mi, Istrani, ne bi preživeli,« je dejal Edi Buzečan iz Marezig, lastnik edine črede boškarinov pri nas, teh istrskih sivk. »So nekaj posebnega, za delo zelo primerni, pomagali so orati, voziti drva iz gozda, kamenje za hiše in podporne škarpe, dajali so boljše meso. To je robustna, zelo delavna, inteligentna in krotka živina. Živa istrska dediščina,« je dejal še eden zadnjih, ki jih ima v Sloveniji zares rad. Ob cesti med Sv. Antonom in Gračiščem, ob pet hektarov velikem ograjenem travniku, se za drevjem in grmovjem počasi premika to istrsko govedo z velikimi rogovi.

Najmočnejši je seveda bik, toda glavno besedo si pribori najstarejša krava.

Edi Buzečan je zrasel v Marezigah, doma so imeli tudi po 13 glav govedi, v 70. letih prejšnjega stoletja tudi pravega istrskega vola – boškarina in nekaj druge živine. Nekaj časa je pomagal staršem, nakar se je zaposlil na Slovenskih železnicah. »Brez redne službe bi samo s kmetijo težko preživeli. Pred desetimi leti sem kupil tri telice od Jožeta Bolčiča iz Prešnice. Pozneje sem jih kupil še nekaj v hrvaški Istri, zdaj imam enega plemenskega bika, ki so mi ga posodili Hrvati, drugo so krave in sedem telet,« pripoveduje kmet. Boškarini so krotke živali. »Nimam jih za delo, bikce in tiste krave, ki niso plodne, čez čas prodam. Dokler so samice plodne, zagotavljajo nov zarod.«

Istrska sivka

Edi Buzečan iz Marezig z vso predanostjo ohranja največjo čredo boškarinov pri nas. FOTO: Boris Šuligoj
Edi Buzečan iz Marezig z vso predanostjo ohranja največjo čredo boškarinov pri nas. FOTO: Boris Šuligoj
»Z njimi ni ravno veliko dela. Krajevna skupnost Gračišče mi je dala v najem pet hektarov travnika, ki sem ga moral ograditi, da žival ne pobegne. V istrski naravi nima resnega sovražnika. To je nadvse primerna površina, kjer se radi pasejo. Dodajam jim seno. Kravam, ki so povrgle, dodajam tudi otrobe in koruzno moko, da dobijo več mleka. Ta vrsta goveda daje malo mleka. Vsega pustim za mladiče. Včasih jim dodam kaj kruha. Sicer pa preživijo celo zimo na prostem. Ne mraz, ne burja, ne dež, ne močno sonce jih ne moti. Le poleti, ko je preveč muh, se pred njimi umaknejo v hlev. Vodo jim nalivam iz štirne. Ko je poleti suša, jim vsak dan pripeljem tisoč litrov vode od doma. Ko je trave malo, dobijo po eno balo (od 300 do 350 kilogramov) sena na dan. Najmočnejši je seveda bik, toda glavno besedo si pribori najstarejša krava. Nekatere poimenujem: ta prva in najstarejša, ki ima deset let, je Bela, druga je Gorofola, potem sta tam še Bruna in Vrba ...« Boškarini ali istrske sivke so avtohtona pasma največjega polotoka na Jadranu. Zadnji boškarin je v Sloveniji poginil na začetku novega tisočletja. Kriva je bila menda modernizacija kmetijstva. Boškarini so bili namenjeni za delo in so bili v starih časih to, kar so zdaj traktorji.

Manj dela

Skopljeni voli so težki od 1100 do 1300 kilogramov, je zapisal Martin Perič iz Abitantov v svoji diplomski nalogi. Odrasle krave tehtajo od 500 do 600 kilogramov, biki pa od 650 do 900 kilogramov. Barva istrskega goveda je svetlo siva do bela s prehodi temnejših nians. Biki so temnejši od krav. Teleta so ob telitvi rjavo-rdečkaste barve in postopno posivijo. Istrsko govedo ne more konkurirati z mlekom. Na leto dajo le od 800 do 1500 litrov sicer odličnega mleka, saj ima 4,2 odstotka mlečne maščobe. Rejci imajo z njimi neprimerno manj dnevnega dela s pašo. Boškarini so zato manj zahtevni za vzrejo, za nameček pa imajo še zelo cenjeno meso.

Ker živina prezimuje na pašniku, ne zahteva tako velikih hlevov kot druga živina. Govedo, ki se pase, je bolj odporno proti vremenskim vplivom in je bolj zdravo. V hladnejših mesecih ga gostejša dlaka varuje pred mrazom. Pomembno je, da ima na pašniku zavetje pred dežjem in vetrom, pri čemer zadošča lahka in predvsem cenejša kritina, ter vedno zadostno količino voluminozne krme in vode. Najbolj so znani po svojih posebno ukrivljenih (kot antična lira) rogovih. Pri odraslih bikih je rog lahko dolg tudi meter in pol. Včasih so jim kmetje na konico rogov pritrdili medeninaste kroglice, da se niso bodli.

Poslednji Mohikanec

Leta 2003 so slovenski rejci v Istri ustanovili Društvo Boškarin, ki je delovalo vse do lani. V njem je bilo 40 članov, toda sčasoma je navdušenje splahnelo. Mnogi so ugotovili, da je treba z živino veliko delati in da z njo ni velikih zaslužkov. Ker je bila tudi kmetijska politika v državi bistveno manj radodarna in naklonjena, je navdušenje počasi ugasnilo. Boškarine so prodali Hrvatom ali v klavnice, delo v društvu je vse bolj slonelo samo na dolgoletni predsednici, veterinarki Barbari Strmole, ki je na koncu obupala, zato so ga lani ukinili.

Zadnji boškarin je v Sloveniji poginil na začetku novega tisočletja.

Še zadnji Mohikanec je Edi Buzečan. Poleg njega imata po dva boškarina še dve družini v Sloveniji (bolj kot nekakšno maskoto ali turistično zanimivost v okviru turistične dejavnosti). To sta družina Perič na Turistični kmetiji Grondali v Abitantih in družina Lisjak na Turistični kmetiji Robivera v Krkavčah. Robert Lisjak pravi, da je škoda, še posebno, ker je bil projekt vračanja boškarinov državno in evropsko podprt, v ponovno oživitev avtohtone istrske pasme pa je bilo vložene tudi veliko pozornosti, zdaj pa vse zamira.

Ne mraz, ne burja, ne dež, ne močno sonce ne moti boškarina. FOTO: Boris Šuligoj
Ne mraz, ne burja, ne dež, ne močno sonce ne moti boškarina. FOTO: Boris Šuligoj

Avtohtoni beli velikani so največji kopenski sesalci pri nas. FOTO: Leon Vidic
Avtohtoni beli velikani so največji kopenski sesalci pri nas. FOTO: Leon Vidic

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