»Boste medicinsko sestro dali v kamion?« Bratuškova udarila po načrtu za 50.000 javnih uslužbencev, Matoz opozarja na tole

Vlada Janeza Janše napoveduje velik poseg v javni sektor. Približno 50.000 zaposlenih naj bi se postopoma prelilo v gospodarstvo, pri čemer naj po napovedih ne bi bilo odpuščanj. Minister Franci Matoz opozarja, da nadaljevanje dosedanje rasti zaposlenosti v javnem sektorju z vidika javnih financ ne bi bilo vzdržno.

Premier Janez Janša je načrt prestrukturiranja javnega sektorja predstavil sredi septembra ob odprtju 58. Mednarodnega sejma priložnosti in sodelovanja v Celju. Po njegovih besedah bi približno 50.000 ljudi iz javnega sektorja v gospodarstvo prešlo postopoma, predvsem z naravnim odlivom in prehajanjem zaposlenih, ne z odpuščanji.

»Boste medicinsko sestro dali v kamion?«

O načrtu je bilo znova govora v državnem zboru, kjer je ministra za notranje zadeve in javno upravo Francija Matoza o njem spraševala poslanka Svobode Alenka Bratušek.

Alenka Bratušek. FOTO: Jože Suhadolnik

Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo so že pripravili skupen pregled gibanja števila zaposlenih v celotnem javnem sektorju, pa tudi sektorju državne uprave, je danes pojasnil minister Matoz. Rast števila zaposlenih v javnem sektorju bi morala slediti glavnim trendom, ki narekujejo potrebe po javnih storitvah, in sicer demografiji, tehnološkim spremembam in razmeram v mednarodnem okolju, je dejal v odgovoru na vprašanje poslanke Svobode Alenke Bratušek. Ta je opozorila, da v Sloveniji delež vseh zaposlenih v javnem sektorju znaša 16,8 odstotka, povprečje držav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) pa je 18,4 odstotka.»Lahko naštevam naprej, ampak to so tri najmočnejše panoge. Zato me zanima, a boste medicinsko sestro dali v kamion? A boste učitelja poslali na gradbišče? A boste tistega, ki dela danes v domu za starejše, poslali med varilce?«

V desetih letih skoraj 29.000 dodatnih zaposlenih

Matoz je odgovoril s številkami ministrstva. Po njegovih navedbah se je od leta 2015 število zaposlenih v javnem sektorju povečalo za 17,1 odstotka oziroma za 28.665 ljudi. Ob tem je dejal, da rast ni bila enakomerno razporejena med posameznimi dejavnostmi in izpostavil, da se zaposlenost ni dovolj povečevala denimo v policiji in vojski.

Franci Matoz. FOTO: Matej Družnik

Če bi se zaposlovanje nadaljevalo z enako hitrostjo kot v zadnjem desetletju, bi imel javni sektor leta 2028 po izračunu, ki ga je predstavil Matoz, že 206.902 zaposlena. Gre, kot je pojasnil minister, za projekcijo ob predpostavki nadaljevanja dosedanje konstantne rasti.