Boštjančiča vprašali, kaj meni o tem, da bo Golobova Tina volila Jankovića in ne njega (VIDEO)

Ljubljanska županska tekma je vse bolj zanimiva, predvsem zaradi nenavadnih odnosov med kandidati in njihovimi podporniki. Čeprav ima Gibanje Svoboda svojega kandidata Klemna Boštjančiča, je ljubljanski župan Zoran Janković pred dnevi razkril, da bo žena Roberta Goloba, Tina Gaber Golob, svoj glas namenila prav njemu. In kaj na to pravi Boštjančič? Njegov odgovor na 24ur zvečer je bil precej pomenljiv.

Boštjančiča je voditelj Uroš Slak vprašal, kako gleda na to, da bo žena predsednika njegove stranke na nedeljskih lokalnih volitvah podprla njegovega protikandidata Jankovića. Boštjančič se v podrobnosti ni spuščal, je pa jedrnato odgovoril: »Drugega ne bi komentiral kot to, da mogoče nisem prepričan v to, ali bo ta podpora več glasov prinesla meni ali gospodu Jankoviću.«

Medtem je Robert Golob na družbenih omrežjih objavil predvolilni videoposnetek, v katerem nastopa skupaj z Boštjančičem. V posnetku Golob vstopi v Boštjančičevo pisarno in navdušeno pripoveduje, kako ga ljudje ustavljajo na ulici in mu govorijo, da je dobro, da ima Svoboda svoje kandidate po vsej Sloveniji, še posebej v Ljubljani, zato je tudi sam prišel do Boštjančiča in mu rekel: »Samo naprej,« in »Mi te ful podpiramo.« Golob je ob posnetku na Instagramu zapisal tudi podporo kandidatu svoje stranke: »Prava izbira za Ljubljano na teh volitvah je Svoboda in je Klemen Boštjančič.«

Za koga bo sam glasoval na nedeljskih županskih volitvah, pa ni razkril. Kot je poročal Reporter, je na vprašanje, ali bo podprl Boštjančiča ali Jankovića, odgovoril, da je odločitev že sprejel, vendar želi, da ostane njegova osebna stvar.

Janković: »Veseli me, da bo Tina svoj glas dala meni«

Precej bolj jasno je svoje stališče izrazila Tina Gaber Golob, vsaj po besedah zdajšnjega ljubljanskega župana. Janković je namreč v pogovoru za Siol razkril, da mu je Golobova žena zagotovila svoj glas. Ko so ga vprašali, ali odločitev Svobode, da kljub prvotni podpori njegovi kandidaturi v župansko tekmo pošlje svojega kandidata, razume kot izdajo Roberta Goloba, je odgovoril: »Vsak naj si sam predstavlja, kar si želi. Jaz sem povedal, da sem ostal prijatelj Roberta Goloba. Konec koncev sem ga tudi poročil s Tino in veseli me to, da je Tina izjavila, da bo ona svoj glas dala meni.«

Janković in Golob sta sicer dolgoletna prijatelja, Gibanje Svoboda pa je z ljubljanskim županom v preteklosti tesno sodelovalo.

Dva poslanca Svobode na Jankovićevi listi

Da so odnosi med Svobodo in Jankovićem precej prepleteni, kaže tudi dejstvo, da na Listi Zorana Jankovića za ljubljanski mestni svet kandidirata kar dva poslanca Gibanja Svoboda, Lenart Žavbi in Duško Vujanović.