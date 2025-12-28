Botanični vrt brez novega paviljona: Biotehniška fakulteta že skoraj 10 let išče rešitev

4 MILIJONE JE OCENJEN STROŠEK PROJEKTA

Gradnja rastlinjaka sredozemskih rastlin padla v vodo.

Načrt, da bi Botanični vrt Univerze v Ljubljani s pomočjo Mestne občine Ljubljana (MOL) prišel do prepotrebnega paviljona za sredozemske rastline, ne bo uresničen. Med usklajevanji z ministrstvom za naravne vire in prostor so namreč ugotovili, da bi bil glede na vsebinska izhodišča večinski del projekta neupravičen strošek. »Celoten del, ki spada pod zaprti rastlinjak, kljub temu da je bil ta predviden v celoti steklen, je pod temi pogoji žal neupravičen, saj izhodišča prepovedujejo zgradbe v kakršni koli obliki, in na ministrstvu so tovrstni objekt obravnavali kot zgradbo,« pravijo na Mestni ...