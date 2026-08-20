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KRALJICA GORA

Botanični vrt Univerze v Ljubljani rešuje redko in ogroženo rastlino: po udaru strele zacvetela (FOTO)

Eryngium alpinum je znana kot kraljica gora oziroma alpska možina.
Botanični vrt Univerze v Ljubljani v sodelovanju s tujimi ustanovami rešuje redko in ogroženo rastlinsko vrsto.
Botanični vrt Univerze v Ljubljani v sodelovanju s tujimi ustanovami rešuje redko in ogroženo rastlinsko vrsto.
Simona Fajfar
 20. 8. 2026 | 08:45
4:44
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Obiskovalci Porezna lahko v teh dneh občudujejo, kako na južnih pobočjih te 1630 metrov visoke gore med Davčo in Baško grapo cveti kraljica gora (Eryngium alpinum). V Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani so lani opozorili na povsem osveženo populacijo kraljice gora na tem območju, čemur je botroval udar strele 4. septembra 2024 v vrh Porezna. »Kraljica gora je v letu 2025 prav na tem delu bujno zacvetela,« pravi dr. Jože Bavcon, direktor Botaničnega vrta. Številčen trop gamsov pomeni veliko možnosti za raznašanje semen. FOTO: Marjan Toš Letos je nekoliko manj vidna. »Zaradi suše je strmo ...
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Tanja Fajon razkrila jutranji ritual na dopustu: »Ta pogled me vedno vrne leta nazaj«

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Izjemen uspeh: v Zagrebu ostajajo med najboljšimi v širši regiji

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