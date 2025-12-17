Božički otrokom v Mariboru pričarali nasmehe, s seboj so imeli ljubke živali (FOTO)

MARIBORSKA PEDIATRIČNA KLINIKA

Skupaj s psi so se spustili z vrha mariborske pediatrične klinike. Pripeljejo jim nekaj lepote in pričakovanja v ta decembrski čas.

»Ho-ho-ho, ho-ho-ho ...« so včeraj ob desetih dopoldne Božički s svojim tradicionalnim spustom iz vrha stavbe Klinike za pediatrijo UKC Maribor razveselili tam hospitalizirane otroke. Dobri decembrski možje, ki so se jim pridružili še trije reševalni psi, so se ustavili prav ob vsakem oknu, tako da so jih iz bolniških sob lahko pozdravili vsi mali bolniki. Na ta način so jim vsaj malo olajšali bivanje v bolnišnici. V tem predprazničnem času, ko se v domovih krasijo jelke, mize pa se ponekod že šibijo pod dobrotami, na žalost zaradi zdravljenja različnih bolezni ne morejo biti skupaj s svojimi ...