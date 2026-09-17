Božičnica bo letos višja: toliko denarja bodo zaposleni prejeli in kdaj mora biti na računu

Konec leta bo za številne zaposlene nekoliko bolj prijazen. Zakonsko določeni zimski regres, ki ga mnogi poznajo kot obvezno božičnico, bo letos znašal 740,94 evra za delavca, ki je pri delodajalcu zaposlen vse leto in dela polni delovni čas. Višina je vezana na minimalno plačo, ki se je letos zvišala, znesek pa predstavlja polovico minimalne plače, ki letos znaša 1481,88 evra bruto.

To pomeni, da bo letošnje izplačilo za približno 102 evra višje kot lani, ko je zimski regres znašal 638,86 evra.

Denar mora biti izplačan do 18. decembra

Delodajalci morajo zimski regres praviloma izplačati najpozneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja za plačo za november. Izplačilo mora biti izvedeno v denarju, delodajalec pa ga ne more nadomestiti z drugimi ugodnostmi ali darili.

Zakon sicer predvideva možnost zamika za delodajalce, ki imajo težave z likvidnostjo, vendar le pod določenimi pogoji. Če to omogoča kolektivna pogodba na ravni dejavnosti, se lahko rok prestavi, a najpozneje do 31. marca naslednjega leta. Ta možnost ne velja za javni sektor, kjer ostaja rok določen.

Ne bodo vsi prejeli celotnega zneska

Celoten znesek 740,94 evra pripada zaposlenim, ki so pri istem delodajalcu zaposleni vse koledarsko leto in za polni delovni čas. Če je nekdo letos začel novo zaposlitev ali mu je delovno razmerje med letom prenehalo, mu pripada le sorazmerni del zimskega regresa glede na čas zaposlitve.

Sorazmerni del velja tudi pri zaposlitvi s krajšim delovnim časom, razen v primerih, ko zakon določa posebne izjeme, na primer zaradi zdravstvenih razlogov ali starševstva.

Posebna davčna obravnava

Zimski regres ima posebno davčno obravnavo. Do višine polovice minimalne plače se ne všteva v osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost, zato zaposleni ta znesek prejmejo brez običajnih prispevnih obremenitev.

Pri dohodnini pa je treba upoštevati tudi morebitna druga izplačila, kot je plačilo za poslovno uspešnost, saj se pri določenih primerih upošteva skupna meja neobdavčenih izplačil.