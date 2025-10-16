»Božičnica bo!« Vlada danes o zakonu, ki prinaša dodatek za vse zaposlene

Vlada bo danes po napovedih premierja Roberta Goloba opravila prvo obravnavo predloga zakona, ki bo urejal izplačilo tako božičnice kot zimskega dodatka za upokojence. Golob je v sredo ponovil, da božičnica bo, minister za delo Luka Mesec pa je že minuli teden napovedal, da bo predlog določil pogoje za izvzetje podjetij in možne odloge izplačila.

Do božičnice bi bili glede na sredi septembra predstavljena vladna izhodišča upravičeni vsi, tako zaposleni v zasebnem kot javnem sektorju. Določena bi bila lahko v višini celotne, polovice ali četrtine minimalne plače, pri tem pa neobdavčena in neoprispevčena.

Kot je izračunalo finančno ministrstvo, bi bil državni proračun v primeru, da bi bila božičnica enaka znesku polovice minimalne plače, ob 372 milijonov evrov.

Izhodišča so bila v petek na dnevnem redu Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), a se je zapletlo zaradi predvidene obveznosti. Delodajalci, ki vztrajajo, da bi to lahko vodilo v stečaje podjetij in odpuščanja, so na koncu sejo protestno zapustili.

Golob je v sredo ponovil, »da božičnica bo«, in izrazil prepričanje, »da bo s časom postala nekaj tako samoumevnega, kot je danes letni regres«.

»Nihče ne bo silil podjetij, ki nimajo denarja«

Mesec je medtem v petek po seji ESS napovedal, da bo predlog zakona predvidel, katera podjetja bi bila lahko izvzeta, in možne odloge izplačila. V ponedeljek je na Pop TV zatrdil, da nihče ne bo silil podjetij, ki nimajo denarja, da izplačajo božičnico. »Namen je, da zaposleni dobijo zimski regres, nagrado, ne pa, da izgubljajo službe,« je poudaril.

Vlada še vedno upa na socialni dialog in bo predlog zakona že tekom dne posredovala socialnim partnerjem. Pri tem upa na novo sejo ESS. V postopek v DZ naj bi bil predlog vložen do konca meseca.

Spričo grožnje referenduma nad pokojninsko reformo, ki ob sistemskih spremembah med drugim prinaša zimski dodatek za upokojence – ta naj bi bil izplačan že letos ob novembrski pokojnini in bo znašal 150 evrov, potem se bo do leta 2030 dvigoval za 20 evrov letno, pa se je vlada po Golobovih besedah odločila, da za vsak primer v istem zakonskem predlogu uredi tudi izplačilo tega dodatka.