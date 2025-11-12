Božičnica razdelila Slovenijo: »Bravo, prvič jo dobim!«, »Drobtine za ljudi, polna miza za državo«

Po tem, ko je iz državnega zbora prišla novica, da bo zakon o božičnici prinesel izplačilo v višini polovice minimalne plače, so se družbena omrežja razvnela. Letos bo božičnica znašala 639 evrov bruto, na račune zaposlenih pa mora biti nakazana najpozneje do 18. decembra. V primeru, da podjetje ni likvidno, bo rok izplačila podaljšan do konca marca prihodnje leto.

Kot kaže, je praznična novica razdelila državo, od navdušenja do ostrih kritik na račun vlade.

Med navdušenimi so številni, ki bodo božičnico letos prvič občutili na lastnem bančnem računu: »Bravo, prvič v življenju jo dobim!«; »Po 32 letih delovne dobe v javnem sektorju jo končno dobim.«; »Končno, dolgo smo čakali, ampak dočakali. Javni sektor je vedno ostal brez, ko so se vse firme hvalile, koliko so je dobile.«

Za mnoge v javnem sektorju je torej uvedba državne božičnice dolgo pričakovana poteza, ki prinaša občutek, da so po letih brez dodatka tudi sami deležni prazničnega priznanja.

Drugi so bolj zadržani, predvsem tisti, ki opozarjajo na zlorabe delodajalcev in pomanjkanje nadzora: »Delodajalec jo bo prikazal, izplačal pa ne. Enako mi je lani in letos naredil z regresom. Prijavil sem ga inšpektoratu in Fursu, pa še vedno ni moj primer na vrsti.«

Skeptiki opozarjajo tudi, da bo učinek božičnice kratkotrajen: »Vsakemu zaposlenemu bo plača v prihodnjem obdobju rasla počasneje, da bo rezultat enak, kot da ‘zimskega regresa’ sploh ne bi bilo. Z dekreti ne spremeniš realnosti, samo zakriješ jo.«

Na družbenih omrežjih se vrstijo tudi čisto praktična vprašanja: »Mogoče kdo ve, kako bo v trgovini z božičnico? Je zakonito, da del dajo v bonih?«

Nekateri pa primerjajo prejšnja in letošnja izplačila: »Pri sosedu na firmi so rekli: evo, letos pa samo dobrih 600 evrov, kot je država predpisala, lani pa največ neobdavčenih 2200 evrov. Pa bodimo veseli.«

»Kaj pa mame otrok s posebnimi potrebami?«

Med komentarji izstopajo tudi čustveni odzivi tistih, ki se počutijo pozabljene: »Kam spadamo mame z otroki s posebnimi potrebami? Mi delamo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, brez dopusta, brez bolniške, brez praznikov. Mar ne živimo v isti državi? Si ne zaslužimo višjih plač, regresa, božičnice? Gospod Golob in Mesec, pridita en dan v našo službo za našo plačo, pa bosta videla, kako preživljamo.«

Med odzivi je tudi pogosto vprašanje za espejevce. »Kako pa je z božičnico za samozaposlene? Saj si jo zaslužijo tudi tisti, ki dejansko polnijo državno blagajno. Bo poskrbljeno tudi zanje?«

Del uporabnikov meni, da gre pri božičnici le za predvolilno potezo: »Vsake toliko ljudem vržejo kakšno drobtino, enkrat dodatek, drugič bone, tretjič ‘socialno občutljivost’. A ko gospodarstvo prosi za razbremenitev plač, postane to neizvedljivo. Država mora nekje polniti svojo blagajno, lažje je deliti drobtine in si pripisati zasluge, kot pa spremeniti sistem.«

Na drugi strani so tudi tisti, ki odločitev glasno podpirajo: »Ni mi jasno, kako lahko kdo nasprotuje temu. Vsak si zasluži božičnico – veseli me, da ste to dosegli.«