Božičnična mrzlica: ta podjetja so letos presenetila s sanjskimi zneski

Leto 2025 uvaja pomemben preobrat: prvič v zgodovini je v veljavi zakonsko obvezna božičnica, vezana na polovico minimalne plače. To ustvarja novo izhodišče, ki močno vpliva na vedenje podjetij. Podjetja z visokimi izplačili nadaljujejo prakso nagrad za uspešnost, obvezno božičnico pa vključijo kot minimum, podjetja z nižjimi izplačili pa so primorana dvigniti standard in izplačati vsaj zakonski minimum.

»V skladu s svojo zavezanostjo k nagrajevanju zaposlenih v podjetju Datalab in soustvarjanju uspeha podjetja tudi letos izplačujemo tradicionalno nagrado za poslovno uspešnost ('božičnico') ter udeležbo pri dobičku. Skupni znesek izplačil bo v povprečju znašal 14.600 evrov bruto II na zaposlenega. Obvezna izplačila bodo izplačana skladno z zakonodajo, ostala izplačila za poslovno uspešnost pa predvidoma do konca letošnjega leta. V Sloveniji trenutno zaposlujemo 80 sodelavcev,« je sporočila Maja Fujan, direktorica marketinga Datalab. Datalab ostaja ekstremna izjema v Sloveniji – gre za podjetje z visoko dodano vrednostjo, visoko profitabilnostjo in majhnim številom zaposlenih. Božičnice te višine so ekvivalentne letni plači v nekaterih panogah, kar kaže na izrazito nadpovprečno produktivnost. Izplačila so trajnostna le v podjetjih digitalnega profila.

Lestvica izplačil FOTO: Pop TvV, zaslonski posnetek

Nova Ljubljanska banka

NLB ostaja ena najbolj stabilnih institucij s konsistentno nadpovprečnimi dobički. Čeprav formalno nagrada ni 'božičnica', je praktično enaka. Pričakovati je, da bo tudi 2025 izplačilo realizirano, saj so bančni rezultati stabilni. Če izplačila ne bi bilo, bi to pomenilo sporočilo o zaostrovanju stroškovne politike, kar pa trenutno ni verjetno.

»V NLB si prizadevamo zaposlenim zagotoviti stimulativno in konkurenčno plačilo. V NLB božičnice ne izplačujemo, lahko pa - skladno s kolektivno pogodbo in če poslovni rezultati to dopuščajo - zaposlenim izplačamo nagrado za poslovno uspešnost. Poudarjamo, da nagrada ni avtomatično izplačana vsako leto, temveč zgolj v primeru, če poslovni rezultati to omogočajo. Poslovni rezultati so v zadnjih letih izplačilo omogočali. Tako so zaposleni na kolektivni pogodbi lani (decembra 2024) prejeli nagrado za poslovno uspešnost v višini 1.550 evrov bruto na zaposlenega. Odločitev o morebitnem letošnjem izplačilu nagrade za poslovno uspešnost še ni bila sprejeta,« je pojasnil Luka Brlan v imenu NLB.

Spar Slovenija

»V Spar Slovenija smo že zdaj ob koncu leta izplačevali nagrado za poslovno uspešnost, ki je znašala 33 odstotkov mesečne bruto plače zaposlenega in so jo prejeli vsi zaposleni. Kot je zakonsko določeno, bomo letos izplačali zimski regres v znesku 638,86 evra bruto (in enako neto) za polno zaposlitev v 2025, oziroma v sorazmernem delu skladno z zakonom. Prav tako bo izplačana nagrada za poslovno uspešnost za leto 2025, ki bo znašala 33 odstotkov mesečne bruto plače zaposlenega, od tega zneska pa se bo odštel izplačani zimski regres. Zimski regres in nagrade za poslovno uspešnost bodo izplačani 15. decembra 2025,« je sporočila Lea Cimperman Acman, vodja odnosov z javnostmi podjetja Spar Slovenija d.o.o.

Trgovinski sektor deluje v okolju nizkih marž, kljub temu pa Spar ohranja stabilno, nadstandardno božičnico. Letos je novost le zakonski del, zimski regres. Spar ostaja med najbolj solidnimi delodajalci v panogi.

Lidl Slovenija

Zaposleni v Lidlu Slovenija so lani z izplačilom plače za november prejeli nagrado iz naslova poslovne uspešnosti, ki je znašala 400 evrov bruto in je bila izplačana na Lidlovi vrednostni kartici, znesek je bil enak za vse zaposlene, ne glede na zaposlitev za krajši ali polni delovni čas. Prav tako pa so zaposleni znesek v enaki višini (400 evrov) prejeli tudi marca letos. Letos bodo božičnico izplačali skladno z veljavno zakonodajo in internimi smernicami, višina nagrade pa bo določena naknadno.

Hofer

Kot že vrsto let doslej bo Hofer v decembru vsem 2000 sodelavkam in sodelavcem izplačal božičnico ter se jim na ta način zahvalil za njihov trud in dobro delo. Lani je bila božičnica v višini 400 evrov bruto, letošnji znesek pa še ni dokončen. Med drugim se čaka tudi na objavo Zakona o izplačilu zimskega regresa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Lek

Vodstvo družbe Leka, člana skupine Sandoz bo v začetku decembra določilo, v kakšni višini bo božičnica izplačana in jo na srečanju z zaposlenimi 11. decembra sporočilo najprej sodelavcem, nato pa tudi zainteresiranim medijem. Tudi v zadnjih letih je bila božičnica vedno izplačana, in sicer v lanskem letu v višini 2000 evrov bruto, predlanskem 1750 evrov bruto, so sporočili iz Leka. Lek ostaja ena najstabilnejših farmacevtskih ustanov v regiji. Podjetje tradicionalno izplačuje zelo visoke božičnice, kar odraža izjemno profitabilnost farmacevtskega sektorja.

Petrol

V Petrolu že tradicionalno izplačujejo božičnico v obliki nagrade za poslovno uspešnost, ki temelji na doseženih rezultatih podjetja. Dogovor o izplačilu letošnje božičnice še poteka.

»V letu 2024 je vsak zaposleni prejel božičnico v višini 1700 evrov bruto, in sicer v decembru, skupaj s plačo za mesec november. Z izplačilom božičnice želimo nagraditi in izraziti priznanje za predanost ter prispevek vseh zaposlenih, ki s svojim delom soustvarjajo uspeh našega podjetja,« je sporočila Tina Berčič, korporativno komuniciranje.

Petrol je lani izplačal visoko božičnico, kar je bilo povezano z rekordno konsolidacijo in zelo dobrimi rezultati. Čeprav je panoga energetsko bolj volatilna, je realno pričakovati, da tudi letos ostanejo na podobni ravni — pri čemer je novi zakonski minimum le eden od elementov.