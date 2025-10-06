Bralca skrbi dogajanje v novomeškem romskem naselju: »Več je policistov, videti je, da gre za posebno enoto« (FOTO)

Bralec nas je obvestil, da je danes v novomeškem romskem naselju Žabjak mogoče opaziti večje število policistov. Kot pravi, naj bi šlo za posebno policijsko enoto, med prisotnimi pa so tudi policisti s konji.

»V naselju je več policistov, videti je, da gre za posebno enoto. Opazili smo tudi policiste s konji. Kaj se dogaja?« se sprašuje ob tem. Dodaja še, da Novomeščani že večkrat na teden opažajo policijski helikopter, ki preletava romska naselja. »Helikopter se pogosto zadržuje nad Žabjakom in Brezjem. Zanima nas, ali obstajajo kakšna pojasnila v zvezi s tem,« še pravi bralec.

Novomeška komunala nad nelegalne vodovodne priključke

Komunala Novo mesto danes v romskem naselju Brezje pri Novem mestu v spremstvu policije izvaja vzdrževalna dela, med katerimi onemogočajo nelegalne vodovodne priključke in omejujejo porabo vode največjim dolžnikom. Prebivalci lahko ob tem uredijo legalne priključke.

Na območju beležijo okoli 60 odstotkov izgub vode, kar pomeni več kot 1200 kubičnih metrov mesečno. Namen del je zmanjšati izgube in izboljšati nadzor nad porabo.

Trenutno je v naselju 46 urejenih priključkov. Šestim največjim dolžnikom, ki dolgujejo do 8000 evrov, bodo omejili dobavo vode. Tisti brez urejenih priključkov jih lahko pridobijo pod enakimi pogoji kot prebivalci sosednjega naselja Žabjak.

FOTO: Komunala Novo mesto

Podobno akcijo so v Žabjaku izvedli novembra lani, ko so zaprli vse nelegalne priključke; devetnajst uporabnikov je nato uredilo zakonite povezave z vodovodom.

