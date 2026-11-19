Nedeljske lokalne volitve so postregle z uradnimi zmagovalci, skoraj šest tisoč bralcev Slovenskih novic pa je v naših dveh anketah izbralo še tiste neuradne, najbolj šarmantne županske kandidate. Primerjava obeh glasovanj je pokazala, da prikupen nasmeh na voliščih še zdaleč ni zagotovilo za uspeh, saj se je pot do županskega stolčka za mnoge izmed njih razpletla povsem drugače kot na spletu.

Med kandidatkami za županjo je bralce najbolj prepričala Kranjčanka Karin Planinšek (SDS), ki je zbrala 32,08 odstotka glasov. V zelo tesnem boju za naziv najbolj šarmantne je za las prehitela Urško Romih (SDS) iz občine Dobje, ki je prejela 30,63 odstotka glasov. Na tretjem mestu je pristala Mery Kegl (Skupaj za mengeško občino) z 18,96 odstotka, četrta je bila še ena kandidatka iz Dobja Lidija Čadej (skupina volivcev) z 12,08 odstotka, peto mesto pa je s 6,25 odstotka zasedla Nina Strah (SLS) iz Ivančne Gorice.

Ko so se v nedeljo zaprla volišča, pa nobena izmed peterice ni sedla na županski stolček. Najboljši dokaz, da spletna priljubljenost ni enaka volilnim glasovom, je prav zmagovalka naše ankete Karin Planinšek. V Kranju je s 16,6 odstotka glasov pristala šele na četrtem mestu in tako ostala brez drugega kroga.

V občini Dobje, kjer sta se pomerili kar dve naši izbranki, je volivce najbolj prepričal Miran Fuchs (53,9 odstotka), Urška Romih je s 25 odstotki zasedla drugo, Lidija Čadej pa z 21 odstotki tretje mesto. Na drugem mestu je tekmo končala tudi Nina Strah, ki je v Ivančni Gorici zbrala 16,3 odstotka glasov in zaostala le za dolgoletnim županom Dušanom Strnadom (65,2 odstotka). Mery Kegl pa je v Mengšu z dobrih 10,5 odstotka glasov zasedla tretje mesto.

Nik Popovič in Karin Planinšek sta bila po mnenju bralcev Slovenskih novic najbolj šarmantna županska kandidata. FOTO: Blaž Samec/Sds/Kolaž Delo

Pri moških prepričljivo slavil Popovič

Precej boljši izkupiček na pravih volitvah so zabeležili moški kandidati. V naši anketi je konkurenco dobesedno pometel Nik Popovič (Koper je naš), ki je prejel kar 53,32 odstotka vseh glasov za najlepšega. Daleč za njim se je na drugo mesto uvrstil Alen Lenič (NSi) iz Kostanjevice na Krki z 18,85 odstotka, tretji je bil spletni vplivnež Aleksandar Repić (skupina volivcev) s 13,53 odstotka, četrti župan Svete Trojice v Slovenskih goricah David Klobasa (skupina volivcev) s 7,48 odstotka, lestvico pa je s 6,82 odstotka sklenil Luka Mesec (Levica).

Za razliko od ženske zmagovalke je Nik Popovič svoj uspeh prenesel tudi na volišča. V Kopru je zbral 31,7 odstotka glasov in se uvrstil v drugi krog, kjer se bo pomeril z aktualnim županom Alešem Bržanom (47,3 odstotka). Še bolje je kazalo drugouvrščenemu iz naše ankete Alenu Leniču, ki je v Kostanjevici na Krki v prvem krogu z 41,5 odstotka glasov celo povedel in gre v drugi krog z lepo prednostjo pred Robertom Zagorcem (31,5 odstotka).

Kdo je najlepši? FOTO: Kolaž/osebni Arhiv

Edini izmed vseh desetih kandidatov, ki si je županski mandat že zagotovil, pa je David Klobasa. V Sveti Trojici v Slovenskih goricah ni imel protikandidata in je tako osvojil stoodstotno podporo. Zanimiv preobrat se je zgodil v prestolnici, kjer se je pomerila preostala dvojica: Luka Mesec je na lepotnem izboru sicer zasedel zadnje mesto, na županskih volitvah v Ljubljani pa se je s 26,2 odstotka glasov prebil v drugi krog proti Zoranu Jankoviću (35 odstotkov). Aleksandar Repić je v ljubljanski županski tekmi s 4,3 odstotka glasov (4.783 glasov) ostal zunaj drugega kroga, a bo s svojo listo vseeno sedel v ljubljanskem mestnem svetu, kjer je osvojil dva mandata.