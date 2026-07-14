Bralec Bojan ogorčen: »Sin je za 13 kilometrov vožnje s taksijem odštel 80 evrov!«

Na naše uredništvo se je obrnil bralec Bojan, ki opozarja na nenavadno visoko ceno taksi prevoza, ki ga je po sobotnem koncertu na Vrhniki plačal njegov 18-letni sin. Ta je okoli druge ure zjutraj na avtobusni postaji pri motelu poiskal prevoz do doma v Borovnici in sedel v čakajoči taksi. Voznik ga je odpeljal do Gradišnikove ulice, po koncu vožnje pa mu zaračunal 80 evrov.

»Sin ni ugovarjal, ampak je plačal zahtevani znesek. Šele doma nam je povedal, koliko ga je stal prevoz,« je povedal Bojan. Po preverjenih podatkih je razdalja med motelom na Vrhniki in Gradišnikovo ulico v Borovnici dolga približno 12 do 13 kilometrov. To pomeni, da je bila vožnja obračunana po ceni približno 6,5 evra na kilometer, kar občutno presega običajne cene taksi prevozov na primerljivih razdaljah.

Primera družina za zdaj ne more prijaviti konkretnemu prevozniku, saj mladenič za vožnjo ni prejel računa, prav tako si ni zapomnil imena taksi službe, registrske številke vozila ali drugih podatkov, na podlagi katerih bi bilo mogoče prevoznika identificirati. Bojan je poskušal naknadno ugotoviti, kdo je tisto noč opravljal prevoze na omenjeni lokaciji, vendar pri tem ni bil uspešen.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Na previsoke cene opozarjajo že dlje časa

To sicer ni prvi primer, na katerega so opozorili naši bralci. Pred časom smo poročali o domnevno spornih praksah nekaterih taksistov na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Bralci so takrat opozarjali na primere zavajanja potnikov in zaračunavanja občutno višjih cen od pričakovanih, predvsem tujim obiskovalcem.

O razmerah je takrat spregovoril tudi dolgoletni poznavalec dejavnosti avtotaksi prevozov, ki je poudaril, da težava po njegovih ocenah niso taksisti na črno, temveč posamezni vozniki oziroma prevozniki, ki za razmeroma kratke vožnje zaračunavajo zelo visoke zneske. Kot najbolj izpostavljene lokacije je navedel območje letališča, glavno avtobusno postajo, območje UKC Ljubljana ter nekatera druga prometna vozlišča.

Sogovornik je ob tem opozoril tudi na pomanjkljiv nadzor nad spoštovanjem cenikov in poudaril, da takšne prakse mečejo slabo luč na celotno taksi dejavnost, saj velika večina prevoznikov svoje delo opravlja korektno in po veljavnih cenikih. Primer z Vrhnike je zato še en opomnik, kako pomembno je, da se potniki pred začetkom vožnje pozanimajo o okvirni ceni prevoza, preverijo uporabo taksimetra in po opravljeni storitvi zahtevajo račun. Prav račun je namreč ključni dokaz, če želi potnik pozneje uveljavljati reklamacijo ali primer prijaviti pristojnim organom.

Na Občini Vrhnika so za Slovenske novice pojasnili, da področje avtotaksi prevozov ni v njihovi pristojnosti. Kot so navedli, občina ne ureja dejavnosti taksi prevozov, ne vodi evidenc prevoznikov in tudi ne izvaja nadzora nad njihovim delom. Dodali so, da do zdaj niso prejeli nobene pritožbe v zvezi s prevozi na območju občine. Ob tem so pojasnili še, da je v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu za izdajanje licenc pristojna Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije oziroma Gospodarska zbornica Slovenije.

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