Bralec se je zaradi velikih težav zaradi snega obrnil na nas, to so zdaj napovedali iz Elektra Maribor

Zaradi nedavnih snežnih padavin so ponekod po Sloveniji danes ljudje brez električne energije. Na naše uredništvo se je obrnil bralec Klemen, ki je eden izmed njih. Opozarjal je, da so pri njih že drugi dan brez elektrike - z izjemo začasnega vklopa. Kot vse kaže, bodo pri njem danes le dobili stabilno električno energijo. Elektro Maribor že od prvih izpadov elektrike zaradi sredinega sneženja intenzivno odpravlja napake. Prve izpade so zabeležili na območju Haloz, kasneje tudi na območju Pohorja in Kozjaka. Kot so za STA pojasnili v podjetju, želijo ponovno oskrbo vzpostaviti še danes, a so razmere na terenu zahtevne. Brez elektrike je bilo popoldne še okoli 350 uporabnikov.

Padci dreves na nadzemno omrežje

Najpogostejši vzrok za izpade so padci dreves na nadzemno omrežje, ki so posledica težkega mokrega snega na drevesih. »Pri odpravi napak smo se predvsem v četrtek zvečer soočali s težavami zaradi drevja na cesti in snega na cestišču ter zaradi zahtevnega nedostopnega in strmega terena,« so pojasnili na Elektro Maribor. Padci drevja so se dogajali pravzaprav neprekinjeno čez celo noč. Na terenu so vsi razpoložljivi delavci, ki napake iščejo in jih odpravljajo. Kot so pojasnili za STA, želijo ponovno oskrbo vzpostaviti čim prej, za kar si sodelavci na terenu prizadevajo ves čas. »V primeru, da danes zvečer kje še ne bo napajanja, prosimo, da to uporabniki javijo v naš klicni center na 080 21 05, da bodo naše dežurne ekipe poskrbele, da to uredijo v najkrajšem možnem času,« so pozvali v podjetju. Na vprašanje, zakaj odpravljanje napak traja tako dolgo, pa so v podjetju odgovorili, da je to odvisno od vrste in obsega napake, terena ter dostopnosti lokacij napak. »Omrežje je v dobri kondiciji, kar priča tudi podatek, da ob odstranitvi drevja hitro popravimo napako,« so dodali.

Večji problem po navedbah Elektro Maribor predstavljajo številni padci dreves, saj jim zakonodaja omogoča le čiščenje koridorja ob daljnovodu, kar pomeni pet metrov levo in desno od osi 20 kV daljnovoda. Večina padcev dreves na omrežje pa je običajno izven koridorjev. Izziv so po njihovih navedbah tudi lastniki, ki ne čistijo gozdov in odstranjujejo suhih in bolnih dreves. »V zadnjih letih prav mi opozarjamo preko lokalnih skupnosti lastnike, da očistijo gozdove in nam dovolijo izvesti poseke. V veliko primerih nam lastniki gredo nasproti in z njimi dobro sodelujemo, za kar se jim zahvaljujemo. Žal pa so tudi taki, ki izkoriščajo vsa pravna sredstva, da nas pri tem ovirajo,« so še pojasnili v Elektro Maribor.