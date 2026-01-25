Bralec Luka: Bili smo ujeti v vlaku, potniki nismo smeli izstopiti. Imamo odgovore, zakaj

Danes zjutraj se nam je oglasil bralec, ki je doživel neprijetno izkušnjo vlaku na relaciji Ljubljana–Hrastnik, ki bi moral odpeljati ob 8.50, a je vlak zaradi izpada električne energije obstal na progi, potniki pa naj ne bi smeli oziroma ne bi mogli izstopiti. »Obstali smo na progi, ujeti v vlaku, iz katerega potniki nismo smeli in tudi nismo mogli izstopiti,« je zapisal.

Poudaril je, da so bila vrata zaprta, potniki pa brez možnosti, da bi si sami uredili alternativni prevoz ali nadaljevanje poti. V času zapleta menda tudi niso dobili jasnih informacij. Bralec je izpostavil tudi skrb, kaj bi se zgodilo v primeru resnejše nevarnosti: »Kaj bi se zgodilo v primeru požara, zadimljenja ali druge izredne nevarnosti? Kako bi potniki v takem primeru sploh lahko zapustili vlak?«

Protokoli so jasni! Potniki sami na progo ne smejo

Z vsemi vprašanji smo se obrnili na Slovenske železnice, kaj se je zgodilo in kako je z varnostnimi protokoli v takih primerih. Predstavnik za odnose z javnostmi Tadej Grešovnik nam je pojasnil, da je šlo za okvaro lokomotive, ki ni dovajala elektrike, zato so posledično odpovedali tudi drugi sistemi. Po njegovih besedah je bila lokomotiva starejša, uporabljena v mednarodnem prometu, in ker je ostala brez električne energije, niso delovala niti vrata, prav tako ne gretje. Dodal je, da so njihovi zaposleni okvaro razmeroma hitro odpraviti, v slabi uri, a za potnike, ki so obtičali na mrzlem vlaku, to vsekakor ni hitro, za kar se jim opravičujejo.

Na vprašanje, zakaj potniki niso smeli izstopiti, je Grešovnik pojasnili, da je to povezano s strogimi pravili: če vlak stoji na mestu, kjer ni perona ali pa četudi je peron streljaj stran, potniki po protokolu v večini primerov ne smejo izstopati, oziroma le ob spremstvu drugih pooblaščenih služb. Tokrat so potniki ostali zaprti na vlaku krajši čas, zato tudi niso organizirali alternativnega prevoza.

Glede skrbi potnika, kako odpreti vrata v primeru, če bi zagorelo, pa Grešovnik pomirja, da so v primeru nesreče na zaprtem vlaku, protokoli drugačni in se lahko vrata odprejo tudi na drugačne načine, ukrepanje pa je odvisno tudi od vrste lokomotive in konkretnih okoliščin.

Tudi o tem, kdaj in kako so potniki obveščeni ob nepredvideni zamudi, velja poseben protokol, ki pravi, da sprevodnik, ko prejme novo informacijo, o tem obvesti tudi potnike.

Tudi na Pragerskem težave

Grešovnik je omenil tudi, da imajo danes tehnične težave na odseku Pragerskega, kjer prihaja do motenj v oskrbi z električno energijo oziroma v vozni mreži, saj tam potekajo dela in uvajanje signalno-varnostnih naprav. Na odseku Pragersko - Maribor je zato organizirani tudi nadomestni avtobusni prevozi namesto vlakov 14, 17 in 2805. Med vožnjo se lahko zamuda spreminja. Aktualno stanje lahko preverite v iskalniku voznega reda, svetujejo na Slovenskih železnicah.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam vprašanje ali videoposnetek.