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Bralec obstal na avtocesti, a ni izgubil smisla za humor. Poglejte, kaj sporoča (FOTO)

Na cestah po državi se danes pojavljajo zastoji. Na avtocestah jih lahko pričakujemo vse nedelje do konca septembra.
Slika, ki nam jo je poslal bralec. FOTO: Bralec Gaj
Slika, ki nam jo je poslal bralec. FOTO: Bralec Gaj
M. J.
 7. 6. 2026 | 18:59
 7. 6. 2026 | 19:04
2:17
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Tudi na današnjo nedeljo se po državi pojavljajo zastoji na cestah. Po podatkih prometno informacijskega centra za državne ceste je bil ob 18.50 zastoj na primorski avtocesti med Studencem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, zamude pa je bilo približno 30 do 40 minut. 1,5-kilometrski zastoj je bil ob tej uri na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kot so zapisali na prometno informacijskem centru zaradi varnosti predor občasno zapirajo. Ob omenjeni uri so bili zastoji tudi na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani ter na cestah Lucija - Izola, Dragonja - Koper in Logatec - Vrhnika.

Na zastoje pa je naletel tudi naš zvesti bralec Gaj. Popoldne je sporočil, da se od Kopra do Logatca vozijo že eno uro in 40 minut. Čeprav lahko zastoji na cestah človeka hitro razburijo, njega očitno niso. Na zabaven način nam je zapisal posebno  prometno napoved. »Vreme bo jasno do pretežno oblačno. Občasno se bodo na primorski avtocesti v smeri od Kopra proti Ljubljani pojavljali močnejši bliski iz ust voznikov. Na avtocesti se bo ohranjala gosta pločevinasta oblačnost z občasnimi premiki proti prestolnici. Hitrost prometnega toka bo med 30 in 60 km/h, potovalni čas pa se bo podaljšal za približno eno uro. Dežniki niso potrebni. Med obvezno opremo priporočamo predvsem potrpežljivost,« je zapisal.

Naslednje tedne lahko pričakujemo nove zastoje

Veliko zastojev na slovenskih cestah lahko pričakujemo tudi v prihodnjih tednih, še posebej v juliju in avgustu, ko se bo še več ljudi odpravilo na dopustovanje v tujino. Pri tem niste nemočni. Prometno informacijski center za državne ceste je na svoji spletni strani objavil prometni koledar, na katerem si lahko pogledate, katere dni letos poleti se pričakuje največja gneča na cestah.

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