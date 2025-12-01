Bralec ogorčen med jutranjo vožnjo po avtocesti: Kako na avtocesti opaziš Italijana? (FOTO)

Bralec Darko nas je opozoril na nenaveden prizor na primorski avtocesti. »Kako na avtocesti opaziš Italijana?« se je ob tem ogorčen spraševal in nam poslal fotografijo.

Razmere na slovenskih cestah ob 7. uri

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče promet oviran na pomurski avtocesti med Močno in Lenartom proti Murski Soboti. Na dolenjski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet od Grosuplja proti Višnji Gori.

Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani ter na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani.

Zastoj tovornih vozil, dolg en kilometer, je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.

Zastoji so tudi na cestah od Laškega in Teharij proti Ljubljani, Slovenj Gradec-Velenje v Velenju, Medvode-Ljubljana ter Pijava Gorica-Škofljica.