Bralec v objektiv ujel prvi sneg: preverite, kaj nas čaka v prihodnjih dneh (FOTO)

Bralec Egon Cokan nam je posredoval fotografije, ki jih je posnel v sredo. V objektiv je namreč ujel rahlo pobeljen Stol. Poročali smo že, da je pobelilo tudi druge višje ležeče dele Slovenije.

Stol je rahlo pobelilo. FOTO: Egon Cokan

Prvi resnejši prodor hladnega zraka je tudi drugod po državi že dobro osvežil ozračje. Do sobote se bo ob vetru vzhodnih smeri še ohlajalo, nato pa bo popoldne vpliv novega vremenskega sistema prinesel jugozahodni veter.

Vremenoslovci z Arsa so napovedali, da se bodo konec tedna temperature spustile pod ničlo, že v soboto pa bo slana pobelila nižine.

V petek hladno jutro

V petek nas čaka jasno vreme z nizkimi temperaturami. Zjutraj bo med 1 in 4 °C, ob morju okoli 8 °C. Najhladneje bo v alpskih dolinah in mraziščih, kjer se bo temperatura spustila tudi pod ledišče. Popoldne bo veter povsod ponehal.

Sobota bo sprva jasna. Po mirni noči se bodo najnižje temperature tudi v nižinah marsikje spustile pod ničlo. Na Goriškem bo okoli 1 °C, ob morju približno 5 °C. Marsikje se bo pojavila slana, saj so temperature tik ob tleh nekaj stopinj nižje kot v vremenski hišici na višini dveh metrov.

Konec tedna prihaja sprememba

V soboto popoldne bo zapihal jugozahodni veter in nekoliko ogrel ozračje, hkrati pa prinesel oblake. Vremenoslovci prve padavine pričakujejo na zahodu v noči na nedeljo. Nedelja bo sprva oblačna in deževna, a bo dež popoldne od severa postopoma ponehal. Proti večeru se bo spet delno zjasnilo.