Bralka Elvira na gori nad Vršičem doživela neverjetno: »Zopet je bilo pravljično opazovati ta pojav ...« (FOTO)

Jesenski dnevi so lahko naravnost čudoviti, barve jeseni pa mnoge navdušijo. Če le megla ostane skrita v dolini in sončni žarki še božajo. Tako nekako se je počutila tudi naša bralka Elvira, ko je doživela pomežik sonca skozi Prisankovo okno.

FOTO: Elvira Cokan

Prisankovo okno je naravni skalni pojav v Julijskih Alpah, natančneje v severni steni gore Prisank (2547 m), ki se dviga nad Vršičem. Gre za eno največjih naravnih oken v Alpah in eno najbolj prepoznavnih značilnosti Triglavskega narodnega parka. Okno ima približno 80 metrov višine in 40 metrov širine, kar ga uvršča med največja naravna okna v Sloveniji. Vidno je že z vršiške ceste, še posebej lepo pa se pokaže ob sončnem vzhodu ali zahodu, ko se svetloba poigrava z njegovo kamnito strukturo.

»Ja zopet je bilo pravljično opazovati ta pojav, včeraj nas je bilo preko sto občudovalcev, danes nekaj več kot trideset, ......sedaj že komaj čakam mesec februar ... bilo je pravljično,«, je bralka Elvira opisala občutke ob tem.

