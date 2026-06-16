Brane Kastelic po 30 letih na sodišče, toži Pop TV

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Nekdanji dopisnik iz Združenega kraljestva je bil presenečen nad prekinitvijo sodelovanja. Na sodišču poskuša dokazati, da je bil s komercialno televizijo v delovnem razmerju.

V začetku preteklega leta je odjeknila vest, da je naša največja komercialna televizija Pop TV prekinila sodelovanje s priljubljenim dopisnikom iz Londona Branetom Kastelicem. To ni bilo presenečenje le za gledalce, ampak precejšen šok tudi zanj, saj se je s televizijskih zaslonov kar trideset let vedno z veseljem in žarom javljal v svojo domovino. Odločil se je za tožbo. Pred dnevi je tako prišel na novomeško sodnijo, točneje na delovno in socialno sodišče. Prav zaradi sodelovanja s to televizijo oziroma zaradi prekinitve sodelovanja toži Produkcijo plus, storitveno podjetje iz Ljubljane, iz ...