Branko Ferk in Dalija Šaćiri sta nova krvodajalska viteza: »Daroval bom, dokler bo lahko«

V teh vročih poletnih dnevih, ko je zaradi dopustov nekoliko manj krvodajalcev in zaradi tega lahko nenadomestljive tekočine primanjkuje, je v Centru za transfuzijsko medicino Univerzitetnega kliničnega centra Maribor potekala krajša slovesnost, saj sta dva krvodajalca darovala svojo kri že stotič in tako postala nova krvodajalska viteza. To sta Branko Ferk z Vidma pri Ptuju in Delija Šaćiri iz Maribora.

Oba sta se za to dejanje odločila zato, da pomagata drugim ljudem. »Morda bom kdaj potreboval kri tudi sam,« je dejal Ferk, ki je prvič daroval kri leta 1986 in bo to počel, vse dokler bo izpolnjeval pogoje za to. »Bom daroval, dokler bom lahko,« je zatrdil, to pa je za moške do dopolnjenih 65 let.

Hvala za srčnost, vztrajnost in plemenitost.

Mariborčan Delija Šaćiri se je prvič udeležil krvodajalske akcije leta 1980, ko je bil v vojski in nato to nadaljeval med šolanjem v Ljubljani. Kot je dejal, sta mu bila za zgled oče in starejši brat, ki sta bila prav tako krvodajalca. Po njegovih ocenah bi morali ljudi navajati na krvodajalstvo že v srednji šoli, delodajalce pa poziva, da zaposlenim omogočijo prosti čas za to.

V zdravstvu so takšnih ljudi zelo veseli, saj so jamstvo, da krvi ne bo zmanjkalo. »Trenutno so zaloge krvi zadovoljive, a prihajajo poletni sušni meseci, predvsem zaradi odhodov na dopuste. Krvi pa se potrebuje ves čas približno enako, zato pozivamo vse, ki so zdravi in imajo čas, naj kar pridejo in se odzovejo,« je povedala vodja procesa zbiranja krvi v centru za transfuzijsko medicino UKC Maribor Biserka Dvoršič, ki je čestitala novima vitezoma.

Branko Ferk in Dalija Šaćiri sta že stotič iztegnila roko. FOTO: UKC Maribor

»Z veseljem pozdravljam oba krvodajalca, ki smo ju sprejeli med viteze krvodajalstva. Iskrene čestitke obema za izjemen dosežek. Hvala za srčnost, vztrajnost in plemenitost. Poletje je sicer čas dopustov, potrebe po krvi pa ostajajo. Za severovzhodni del države še vedno velja, da potrebujemo okoli 300 krvodajalcev na teden, zato vse krvodajalce vljudno vabimo, da se tudi med poletnimi meseci udeležujejo krvodajalskih akcij. Vsakega res z veseljem sprejmemo,« je dejala Dvoršičeva in dodala, da terenske krvodajalske akcije potekajo tudi čez poletje, in sicer vsaj trikrat na teden. Nemoteno delujejo tudi vse enote na skrajnjem severovzhodom države, v Mariboru, na Ptuju in v Murski Soboti.

V Sloveniji je sicer darovanje krvi prostovoljno, anonimno in brezplačno od leta 1953. Kot poudarjajo v UKC Maribor, krvodajalci z dajanjem krvi zagotavljajo in omogočajo nemoteno delovanje zdravstva. Krvodajalec je lahko vsaka zdrava oseba, stara od 18 do 65 let, ki tehta najmanj 50 kilogramov. Ženske lahko dajo kri vsake štiri mesece, moški vsake tri mesece. Torej tudi do dva litra na leto.