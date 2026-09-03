  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠE BO VROČE

Branko Gregorčič napovedal vremenski preobrat: »Po tem se poletne temperature ne bodo več vrnile«

Naslednjih šest dni bo september še močno spominjal na avgust, a sredi prihodnjega tedna prihaja ohladitev.
Branko Gregorčič FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Branko Gregorčič FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice

Napoved temperatur v naslednjih dneh za osrednjo Slovenijo. FOTO: Arso

Napoved temperatur v naslednjih dneh za osrednjo Slovenijo. FOTO: Arso

Verjetnost za padavine v naslednjih 10 dneh za osrednjo Slovenijo. FOTO: Arso

Verjetnost za padavine v naslednjih 10 dneh za osrednjo Slovenijo. FOTO: Arso

Branko Gregorčič FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
Napoved temperatur v naslednjih dneh za osrednjo Slovenijo. FOTO: Arso
Verjetnost za padavine v naslednjih 10 dneh za osrednjo Slovenijo. FOTO: Arso
Nina Čakarić
 3. 9. 2026 | 09:14
 3. 9. 2026 | 12:33
3:01
A+A-

September je prinesel meteorološko jesen, a vreme za zdaj na koledar ne da veliko. Pred nami je namreč še nekaj zelo toplih, ponekod celo vročih dni, temperature se bodo povzpele tudi do 35 stopinj Celzija, a čez šest dni bo vse drugače. Dežurni meteorolog Branko Gregorčič nam je razkril, da se sredi prihodnjega tedna nakazuje izrazita hladna fronta, z njo pa občutna ohladitev in precej dežja. Pred nami je torej še šest dni poletnih temperatur, občutnejša sprememba vremena pa se nakazuje sredi prihodnjega tedna.

»Začetek meteorološke jeseni res ni prav nič jesenski, saj se popoldanske temperature v prvih dneh septembra bistveno ne razlikujejo od konca avgusta,« nam je povedal Branko Gregorčič. Še posebej vroče bo v petek. Zapihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo večinoma od 31 do kar 35 stopinj Celzija. 

Nekaj več vremenskega dogajanja nas čaka že v soboto. Popoldne bo Slovenijo od severa prešla hladna fronta. »Predvsem v severni polovici Slovenije bo prinesla nekaj ploh in neviht, tam se bo tudi nekoliko osvežilo,« pojasnjuje Gregorčič.

Čeprav bo sobota torej ponekod nekoliko bolj kisla, večjega slovesa od vročine še ne bo. V večjem delu države bodo najvišje dnevne temperature še vedno presegle 30 stopinj Celzija.

Verjetnost za padavine v naslednjih 10 dneh za osrednjo Slovenijo. FOTO: Arso
Verjetnost za padavine v naslednjih 10 dneh za osrednjo Slovenijo. FOTO: Arso

V nedeljo nekoliko hladneje, nato spet vroče

Po prehodu fronte se bo zamenjala zračna masa. Nedelja bo zato nekoliko sveža, izjema bo predvsem Primorska. Drugod se bodo najvišje temperature večinoma spustile malo pod 30 stopinj Celzija. Toda kdor misli, da bo s tem poletja konec, se bo moral še nekoliko načakati. Že v ponedeljek in torek se bo vročina znova stopnjevala.

Pred nami je tako še približno šest dni izrazito poletnega vremena. Nato pa se utegne zgoditi precejšen preobrat.

Napoved temperatur v naslednjih dneh za osrednjo Slovenijo. FOTO: Arso
Napoved temperatur v naslednjih dneh za osrednjo Slovenijo. FOTO: Arso

Sreda in četrtek prinašata spremembe

»Občutnejša sprememba se nakazuje sredi prihodnjega tedna. Najnovejši modelski izračuni kažejo na veliko verjetnost prehoda dokaj izrazite hladne fronte,« pravi Gregorčič. Ta naj bi Slovenijo dosegla med sredo in četrtkom. Poleg občutnega padca temperatur naj bi prinesla tudi konkretno pošiljko dežja. Po Gregorčičevih besedah bi lahko padlo od 20 do 50 litrov dežja na kvadratni meter.

Jutranje temperature bodo od četrtka naprej večinoma med 10 in 15, popoldanske pa okoli ali malo nad 20 °C.

In prav ta fronta bi lahko pomenila vremensko ločnico letošnjega septembra. »Kot kaže, se potem poletne temperature ne bodo več vrnile,« je sklenil Gregorčič.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

vremenska napovedBranko Gregorčičhladna frontatemperature
ZADNJE NOVICE
12:40
Novice  |  Slovenija
V SOBOTO

Vabljeni na najslajšo prireditev leta

Glavno vlogo imajo vrhunske sladice, tradicionalni recepti in sodobne slaščičarske mojstrovine.
3. 9. 2026 | 12:40
12:31
Novice  |  Slovenija
TRADICIONALEN POHOD

Po poteh hmeljskih nasadov, cilj pa pri Fontani piva

Pohodnike sta pozdravila tudi hmeljski starešina in princesa.
Darko Naraglav3. 9. 2026 | 12:31
12:15
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Gorski reševalci žalujejo: »Janeza ni več. Zarezalo je, kot zareže redko kdaj«

Janez Triler je bil z gorami povezan od mladosti. Postal je alpinist, pozneje tudi gorski vodnik, leta 1983 pa se je pridružil gorskim reševalcem
3. 9. 2026 | 12:15
12:05
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Le 48 kvadratov, a v njem lahko udobno biva šest ljudi: Poglejte, kaj so skrili za steno

Kako 48 kvadratov spremeniti v udoben apartma za šest oseb? Arhitekti so našli rešitev, ki prostor poveča in skriva nepričakovano presenečenje.
3. 9. 2026 | 12:05
12:01
Bulvar  |  Domači trači
24 UR

Velike kadrovske spremembe na POP TV: prihajajo štirje novi novinarji, vrača se tudi znani obraz

Med novimi okrepitvami sta tudi dva novinarja, ki na POP TV prihajata z javne RTV Slovenija.
3. 9. 2026 | 12:01
11:51
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELOVNA NESREČA

Nove podrobnosti tragične nesreče: v gozdu umrl 57-letnik

Moški se je smrtno ponesrečil med podiranjem drevja.
3. 9. 2026 | 11:51

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
SIJOČI LASJE

Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 15:09
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Stil
SIJOČI LASJE

Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 15:09
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Nedeljska vožnja ali Tour de France?

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Koliko vam »požre« ura gledanja serije?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
3. 9. 2026 | 11:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki