Branko Gregorčič napovedal vremenski preobrat: »Po tem se poletne temperature ne bodo več vrnile«

September je prinesel meteorološko jesen, a vreme za zdaj na koledar ne da veliko. Pred nami je namreč še nekaj zelo toplih, ponekod celo vročih dni, temperature se bodo povzpele tudi do 35 stopinj Celzija, a čez šest dni bo vse drugače. Dežurni meteorolog Branko Gregorčič nam je razkril, da se sredi prihodnjega tedna nakazuje izrazita hladna fronta, z njo pa občutna ohladitev in precej dežja. Pred nami je torej še šest dni poletnih temperatur, občutnejša sprememba vremena pa se nakazuje sredi prihodnjega tedna.

»Začetek meteorološke jeseni res ni prav nič jesenski, saj se popoldanske temperature v prvih dneh septembra bistveno ne razlikujejo od konca avgusta,« nam je povedal Branko Gregorčič. Še posebej vroče bo v petek. Zapihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo večinoma od 31 do kar 35 stopinj Celzija.

Nekaj več vremenskega dogajanja nas čaka že v soboto. Popoldne bo Slovenijo od severa prešla hladna fronta. »Predvsem v severni polovici Slovenije bo prinesla nekaj ploh in neviht, tam se bo tudi nekoliko osvežilo,« pojasnjuje Gregorčič.

Čeprav bo sobota torej ponekod nekoliko bolj kisla, večjega slovesa od vročine še ne bo. V večjem delu države bodo najvišje dnevne temperature še vedno presegle 30 stopinj Celzija.

Verjetnost za padavine v naslednjih 10 dneh za osrednjo Slovenijo. FOTO: Arso

V nedeljo nekoliko hladneje, nato spet vroče

Po prehodu fronte se bo zamenjala zračna masa. Nedelja bo zato nekoliko sveža, izjema bo predvsem Primorska. Drugod se bodo najvišje temperature večinoma spustile malo pod 30 stopinj Celzija. Toda kdor misli, da bo s tem poletja konec, se bo moral še nekoliko načakati. Že v ponedeljek in torek se bo vročina znova stopnjevala.

Pred nami je tako še približno šest dni izrazito poletnega vremena. Nato pa se utegne zgoditi precejšen preobrat.

Napoved temperatur v naslednjih dneh za osrednjo Slovenijo. FOTO: Arso

Sreda in četrtek prinašata spremembe

»Občutnejša sprememba se nakazuje sredi prihodnjega tedna. Najnovejši modelski izračuni kažejo na veliko verjetnost prehoda dokaj izrazite hladne fronte,« pravi Gregorčič. Ta naj bi Slovenijo dosegla med sredo in četrtkom. Poleg občutnega padca temperatur naj bi prinesla tudi konkretno pošiljko dežja. Po Gregorčičevih besedah bi lahko padlo od 20 do 50 litrov dežja na kvadratni meter.

Jutranje temperature bodo od četrtka naprej večinoma med 10 in 15, popoldanske pa okoli ali malo nad 20 °C.

In prav ta fronta bi lahko pomenila vremensko ločnico letošnjega septembra. »Kot kaže, se potem poletne temperature ne bodo več vrnile,« je sklenil Gregorčič.