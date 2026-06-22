Branko Gregorčič o sobotnem vremenskem fenomenu: iz majhne radarske »pikice« nastalo silovito neurje

Sobotni večer v Ljubljani je marsikoga ujel nepripravljenega. Napoved ni delovala dramatično, govorilo se je predvsem o možnosti vročinskih neviht na severu države, nato pa se je nad osrednjo Slovenijo razvila nevihta, ki je mnogim prekrižala načrte. Še posebej napeto je bilo na Kardeljevi ploščadi, kjer so se pripravljali na veliki koncert skupine Joker Out na prostem.

Kaj se je zgodilo? Zakaj se je iz navidez majhne padavinske celice razvilo konkretno neurje? In ali gre za nov vremenski fenomen? Meteorolog Branko Gregorčič z Arsa pojasnjuje, da sobotno dogajanje ni bilo povsem brez napovedi. »V soboto je bila možnost vročinskih neviht napovedana predvsem za severno Slovenijo, rumeno opozorilo pa je veljalo tudi za osrednjo,« je pojasnil. Po njegovih besedah se je v zgodnjem večeru dejansko razvila dokaj močna nevihta na območju Gorenjske. Nato se je pomikala prek Ljubljane proti jugovzhodu. In prav to je bil trenutek, ko so številni v prestolnici pogledovali v nebo, nato pa še na radarsko sliko padavin. Sprva je bila videti le manjša celica, kmalu zatem pa je postalo jasno, da se vreme hitro zaostruje.

Gregorčič razlaga, da so takšni hitri razvoji poleti mogoči. »Junija je moč sončnih žarkov največja in ker je v teh dneh v ozračju tudi precej vodne pare, je atmosfera nestabilna,« pravi.

Kumulativna vsota padavin v soboto, izmerjena z vremenskim radarjem. FOTO: Arso

Prav nestabilno ozračje je ključno. Nevihta se lahko v takšnih razmerah razvije zelo hitro. Tudi v manj kot eni uri. »Nevihta res lahko nastane nad določenim območjem v manj kot eni uri, je pa lokacijo njenega nastanka vnaprej nemogoče natančno napovedati. Šele ko se pojavi ‘pikica’ na radarski sliki, lahko začnemo spremljati njen razvoj in smeri gibanja,« je poudaril Gregorčič.

Nevihte nas sicer še niso povsem zapustile. »Tudi danes in jutri se bodo predvsem popoldne in zvečer še pojavljale vročinske nevihte, v sredo pa bodo že manj verjetne,« napoveduje Gregorčič.

Posebej pomembno je vprašanje srede zvečer, ko je v Ljubljani napovedana državna proslava. Bo nebo zdržalo? »Kar se tiče večerne proslave v sredo pa smo zmerni optimisti, čeprav povsem brez neviht v sredo še ne bo šlo,« odgovarja meteorolog.

Od četrtka naprej pa prihaja drugačno vreme. Manj neviht, več vročine. In to zelo izrazite. »Od četrtka do nedelje pričakujemo obdobje suhe vročine, saj bo nad naše kraje dotekal sicer vroč, a precej bolj suh zrak. To pomeni, da bodo jutra lahko za spoznanje bolj sveža, popoldnevi pa vse bolj vroči,« napoveduje Gregorčič.

V drugi polovici tedna bodo najvišje dnevne temperature na Primorskem presegale 35 stopinj Celzija, zelo vroče pa bo tudi v notranjosti države. Kot dodaja Gregorčič, bodo stopnjo vremenskih opozoril po pričakovanjih morali zaostrovati.