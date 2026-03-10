Branko in Rozina sta nova viteza krvodajalstva (FOTO)

V Centru za transfuzijsko medicino Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor so ta teden slovesno obeležili prihod dveh novih krvodajalcev, ki sta kri darovala že stotič. Jubilanta sta tokrat postala Branko Sever iz Zgornje Kungote in Rozina Topolovec iz Cerkvenjaka. Oba pravita, da kri darujeta s srcem, saj je po njunem ni mogoče plačati z denarjem. Kot je povedala vodja procesa zbiranja krvi v mariborskem centru za transfuzijsko dejavnost Biserka Dvoršič, so ženske stokratnice precej bolj redke kot moški krvodajalci, saj je Rozina Topolovec šele šesta »vitezinja« na njihovem centru, torej na severovzhodu države.

Kot vemo ob enem odvzemu krvodajalec daruje okoli 500 mililitrov krvi, kar pomeni, da je tudi Topolovčeva, ki je mimogrede le prvič in zadnjič kri darovala v UKC Maribor, darovala najmanj 45 litrov nenadomestljive tekočine. Prvič je kri darovala leta 1979 prav tako v Mariboru, kot tokratni, stoti odvzem, vsem ostalih 98 odvzemom pa se je udeležila v domačem Cerkvenjaku, kjer ima krvodajalstvo že 70. letno tradicijo. Darovalka je povedala, da s stotim darovanjem pri 65 letih zaključuje s to pomembno humanitarno dejavnostjo, potem ko je prvič kri darovala leta 1979, ko je bila zaposlena v Mariboru. Tudi njena starša sta bila nekoč krvodajalca. »S tem lahko nekomu življenje rešiš. Nikoli nisem dajala krvi za denar in je tudi ne bi želela,« je dodala in vsem krvodajalcem svetovala, da vztrajajo in kri darujejo s srcem. Ob tem je dodala, da je tudi sama v družini imela ljudi, očeta in mamo, ki so darovali kri, nekateri pa so jo tudi potrebovali. Krvodajalstvo pa ni tuje niti njeni hčerki. Sama jubilantka pa je tako sedaj končala, saj krvodajalci so lahko zdravi ljudje od 18. do 65. leta starosti.

Zaloge krvi trenutno zadovoljive, odziv ljudi še naprej lep

Po besedah vodje procesa zbiranja krvi v Centru za transfuzijsko dejavnost UKC Maribor, Biserke Dvoršič so pri njih zaloge krvi trenutno zadovoljive, odziv ljudi pa je še naprej lep. Veseli so predvsem, da se za to odločajo tudi mladi, kar nekaj pa se je že nabralo tudi vitezov stokratnikov. Ob vsakem darovanju odvzamejo okoli pol litra krvi. Kadar vidijo, da je poraba nekoliko večja, krvodajalce tudi sami pozovejo k prihodu. Zelo pomembne so, je dodala, tudi terenske akcije, ki jih pripravljajo v sodelovanju z rdečim križem, saj jih tako približajo ljudem v njihovem domačem okolju in se tako morda lažje odločijo za darovanje. S krvjo sicer zalagajo tri bolnišnice na severovzhodu države, poleg UKC Maribor še splošni bolnišnici na Ptuju in v Murski Soboti.

