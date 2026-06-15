Bratuškova ostro: »Pomanjkanja goriva pred volitvami je bilo politično motivirano« (VIDEO)

Petkov ukrep vlade, ki je ob podaljšanju regulacije cen naftnih derivatov občutno dvignila marže trgovcem, je po prepričanju poslanke Svobode Alenke Bratušek še en dokaz, da gre novi vladni koaliciji izključno za bogate prijatelje. V ukrepi vidi vračanje uslug za težave pri oskrbi z naftnimi derivati v dneh pred marčnimi volitvami.

»Znova smo lahko ugotovili, da gre tej vladi, tej koaliciji samo in izključno za bogate prijatelje in nikakor za ljudi,« je ob robu seje DZ dejala Bratušek, donedavna ministrica za infrastrukturo in zdaj poslanka ter predsednica komisije DZ za nadzor javnih financ.

Dvig marž trgovcem z naftnimi derivati je po njenih besedah še en dokaz za to, da bo koalicija »napolnila žepe bogatih prijateljev« namesto državnega proračuna, saj da bo pozitivni učinek ukrepa na poslovanje trgovcev okoli 40 milijonov evrov.

Spomnila je, da je prejšnja vlada v času cenovnega šoka zaradi vojne na Bližnjem vzhodu znižala trošarine na minimum, kar da je sicer pomenilo za okoli 130 milijonov evrov izpada iz v državnem proračunu, a je bilo to namenjeno temu, da bi breme višjih cen nafte ljudje čutili čim manj.

Napovedala je sklic seje komisije za nadzor javnih financ, na kateri naj bi skušali ugotoviti razloge za odločitev nove vlade.

Je pa pripomnila, da je ta ukrep »samo še en dokaz, da je bil tisti primanjkljaj bencina, kurilnega olja in dizla teden pred volitvami predvolilna manifestacija za te, ki danes vračajo usluge«.

Vlada je v petek še za šest mesecev podaljšala regulacijo cen določenih naftnih derivatov, a obenem občutno zvišala najvišje dovoljene marže trgovcev. Medtem ko so lahko te do zdaj znašale največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter 0,08 evra za liter kurilnega olja, bodo od torka za vse tri vrste naftnih derivatov določene pri 0,1150 evra za liter.

Obenem je šla vlada trgovcem - največji med njimi je Petrol, poleg njiju sta pomembnejša igralca še madžarski Mol in britanski Shell - na roko tudi pri načinu obračunavanja biokomponent v dizelskem gorivu z uvedbo dodatne komponente obnovljivega goriva HVO in z višjimi priznanimi stroški njihovega transporta.

Ti ukrepi bodo blagodejno vplivali na dobičkonosnost trgovcev. Se bo pa zaradi kombinacije teh sprememb na drugi strani cena dizla po ocenah pristojnega ministrstva za infrastrukturo in energetiko zvišala za približno sedem centov na liter, 95-oktanskega bencina zvišala za približno 2,5 centa na liter in kurilnega olja za približno 2,2 centa na liter.

Nove cene bodo znane danes in bodo tako kot spremembe regulacije v veljavi s torkom. Če bodo omenjeni vladni ukrepi po eni strani naftne derivate podražili, pa je pričakovati, da bodo gibanja na trgu na drugi strani ta učinek blažila.