Pred referendumom, na katerem bodo volivci odločali o interventnem zakonu, se je oglasila tudi bivša ministrica, zdaj poslanka Gibanja Svoboda Alenka Bratušek. V kratkem zapisu na družbenem omrežju X je izpostavila predsednika SDS Janeza Janšo in vprašanje njegovih prihodkov. »To bo tudi referendum o debelini denarnice Janeza Janše,« je zapisala Bratuškova. Janša je namreč dejal, da »Vlada bo po tem referendumu še vedno tukaj, To ne bo referendum o vladi, to bo referendum o vaših žepih.«

Alenka Bratušek. FOTO: Jure Eržen, Delo

Bratuškova že opozarjala na koristi za najbogatejše

Kot smo že poročali v Slovenskih novicah, je poslanka Svobode ena od glasnejših kritičark zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, o katerem bomo na referendumu odločali 6. decembra.

Bratuškova je že v začetku novembra vladi očitala, da ne pojasni, kako bo nadomestila izpad prihodkov v državnem proračunu. Opozorila je, da bodo po njenem mnenju največ pridobili tisti, ki že zdaj najbolje zaslužijo.

Izpostavila je tudi, da znižanje DDV na osnovna živila in nižja obdavčitev najemnin še ne zagotavljata nižjih cen hrane in najemnin.

Janez Janša. FOTO: Natalia Campos Reuters

Kaj prinaša zakon, o katerem bomo odločali?

Interventni zakon med drugim predvideva:

znižanje DDV na izbrana osnovna živila z 9,5 na pet odstotkov,

uvedbo socialne kapice,

nižjo obdavčitev najemnin,

ugodnejšo davčno obravnavo nekaterih normirancev,

ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence,

spremembe na področju zdravstva in pokojnin.

Medtem ko v koaliciji poudarjajo, da bo zakon razbremenil gospodarstvo in zaposlene ter spodbudil razvoj Slovenije, v opoziciji opozarjajo na morebitne posledice za javne finance, zdravstvo in socialno državo.