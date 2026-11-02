  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OD BLEDA DO GLASGOWA

Bratuškova jih je preštela, pa udarila po Janši: »Le zakaj Vučiću ni upal postaviti ultimata? Česa se boji?«

Naštela je sedem srečanj slovenskega predsednika vlade in bivšega srbskega predsednika: od Bleda do Glasgowa. Janša sicer vztraja, da je izročitev arhivov zahteval že v času prejšnjih vlad pod vodstvom SDS.
Naštela je sedem srečanj slovenskega predsedika in bivšega srbskega predsednika: od Bleda do Glasgowa. Janša sicer vztraja, da je izročitev arhivov zahteval že v času prejšnjih vlad pod vodstvom SDS. FOTO: Remo Casilli Reuters/Pedja Milosavljevic Afp/Jure Eržen, Delo UI

Naštela je sedem srečanj slovenskega predsedika in bivšega srbskega predsednika: od Bleda do Glasgowa. Janša sicer vztraja, da je izročitev arhivov zahteval že v času prejšnjih vlad pod vodstvom SDS. FOTO: Remo Casilli Reuters/Pedja Milosavljevic Afp/Jure Eržen, Delo UI

Janez Janša FOTO: Remo Casilli Reuters

Janez Janša FOTO: Remo Casilli Reuters

Alenka Bratušek. FOTO: Jure Eržen, Delo

Alenka Bratušek. FOTO: Jure Eržen, Delo

Aleksandar Vučić. FOTO: Pedja Milosavljevic Afp

Aleksandar Vučić. FOTO: Pedja Milosavljevic Afp

Naštela je sedem srečanj slovenskega predsedika in bivšega srbskega predsednika: od Bleda do Glasgowa. Janša sicer vztraja, da je izročitev arhivov zahteval že v času prejšnjih vlad pod vodstvom SDS. FOTO: Remo Casilli Reuters/Pedja Milosavljevic Afp/Jure Eržen, Delo UI
Janez Janša FOTO: Remo Casilli Reuters
Alenka Bratušek. FOTO: Jure Eržen, Delo
Aleksandar Vučić. FOTO: Pedja Milosavljevic Afp
M. U.
 2. 11. 2026 | 19:42
 2. 11. 2026 | 20:18
4:04
A+A-

Alenka Bratušek (bivša ministrica v vladi Roberta Goloba, zdaj poslanka Svobode) je ostro odgovorila predsedniku vlade Janezu Janši, ki od Srbije zahteva izročitev arhivov nekdanje Udbe in drugih jugoslovanskih služb, sicer Slovenija ne bo podprla njenega nadaljnjega približevanja Evropski uniji. Bratuškova je spomnila na Janševa srečanja z Aleksandrom Vučićem in postavila pomenljivo vprašanje: zakaj takšnega ultimata ni postavil že takrat?

Janez Janša FOTO: Remo Casilli Reuters
Janez Janša FOTO: Remo Casilli Reuters

»Predsednik vlade z rekordnim številom srečanj z Vučićem pa mu ni upal postaviti tega ultimata. Le zakaj, česa se boji?« je zapisala na družbenem omrežju X.

Ob tem je objavila seznam sedmih srečanj oziroma dogodkov med letoma 2020 in 2021, na katerih sta se srečala ali imela priložnost za pogovore Janša in takratni srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Naštela sedem srečanj: od Bleda do Glasgowa

Bratuškova je svojo kritiko podkrepila s časovnico srečanj. Prvi dve je navedla konec avgusta 2020 na Bledu, kjer sta se politika srečala na dvostranskih pogovorih in Blejskem strateškem forumu. Naslednje srečanje je bilo po njenem seznamu 1. septembra 2021, prav tako na Bledu, nato pa 23. septembra istega leta v Budimpešti. Omenila je še srečanje Evropske ljudske stranke (EPP) 5. oktobra 2021 v Sloveniji ter vrh EU in Zahodnega Balkana, ki je 5. in 6. oktobra potekal na Brdu pri Kranju. Kot zadnji dogodek je navedla dvostransko srečanje 1. novembra 2021 v Glasgowu.

Alenka Bratušek. FOTO: Jure Eržen, Delo
Alenka Bratušek. FOTO: Jure Eržen, Delo

Z navedbami je tako opozicijska poslanka odprla vprašanje, zakaj Janša tako odločnega pogoja ni javno postavil že v času, ko sta se z Vučićem večkrat srečevala. Njeno namigovanje, da naj bi se Janša nečesa bal, pa ostaja politični očitek, za katerega ni navedla dokazov.

Janša Srbiji zagrozil z blokado evropske poti

Kot smo že poročali v Slovenskih novicah, je Janša 26. oktobra po parlamentarnih volitvah v Srbiji, na katerih je zmagala Študentska lista, sporočil, da bo Slovenija pozdravila morebitno odločitev novih srbskih oblasti za pospešitev pristopnih pogajanj z Evropsko unijo.

Toda ob tem je postavil jasen pogoj. »Ne bomo dali soglasja za kakršenkoli napredek, dokler Srbija ne izroči Sloveniji vseh arhivov Udbe, SDV, JLA, ZSNZ in ostalih nekdanjih služb SFRJ, ki se nanašajo na Slovenijo,« je zapisal predsednik vlade.

Janša: »Srbija je to obljubila!«

Janša se je na razpravo odzval tudi 28. oktobra, ko je pojasnil, da zahteva po izročitvi arhivov ni nova.»Ta zahteva ni nič novega. V času vseh vlad pod vodstvom SDS smo to zahtevali. Srbija je to tudi obljubila. Gre za sporazum o sukcesiji,« je poudaril.Ob tem je ostre besede namenil tudi nekdanjim slovenskim levosredinskim vladam.

Aleksandar Vučić. FOTO: Pedja Milosavljevic Afp
Aleksandar Vučić. FOTO: Pedja Milosavljevic Afp

»Povsem nasprotno pa so levičarske vlade RS naredile vse, da arhivi ostanejo v Beogradu. V zameno za ta 'spregled' so Srbiji prepuščale tudi veliko ostalega iz sporazuma o nasledstvu,« je zatrdil Janša. Za očitke o ravnanju prejšnjih vlad v objavi sicer premier ni predstavil dodatnih dokazov.

Oglasila se je tudi Irena Joveva

Na Janševo zahtevo se je že pred dnevi odzvala evropska poslanka Irena Joveva. »Skrb za arhive bi bila legitimna, če ne bi bila tako prozorno tempirana,« je zapisala in Janševo pobudo povezala s političnimi spremembami v Srbiji. V razpravo se je vključil tudi publicist Igor Omerza, ki je opozoril na arhive nekdanjih jugoslovanskih varnostnih služb in vojaške protiobveščevalne službe KOS.

 

 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Janez JanšaAleksandar VučićSrbijaAlenka BratušekpolitikaSDSIrena JovevaIgor OmerzaEUarhivi Udbe
ZADNJE NOVICE
21:01
Bulvar  |  Domači trači
PREOBRAZBA

Ostali boste odprtih ust: poglejte, kakšna je videti Anja iz šova Življenje na tehnici (FOTO)

26-letnica je v tekmovanje vstopila z željo, da izgubi približno 26 kilogramov.
2. 11. 2026 | 21:01
21:00
Bulvar  |  Suzy
USTVARJALNA

Katarina Samobor: presenetila z novo poklicno potjo (Suzy)

Vpisala se je v program za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za frizerko.
2. 11. 2026 | 21:00
20:47
Novice  |  Slovenija
SRAMOTA NA GOVEJKU

Žalosten prizor na priljubljeni izletniški točki: »Včasih je res težko razumeti ljudi«

Na Govejku iščejo posameznike, podjetja, mizarje ali izdelovalce otroških igral, ki bi lahko pomagali z materialom, delom ali sponzorstvom nove gugalnice.
2. 11. 2026 | 20:47
20:30
Novice  |  Slovenija
ZELO OSEBEN ODZIV

Delov komentator Markeš razkril: »Na grobu očeta, matere in brata sem poslušal: 'Glej ga, komunista!'« (VIDEO)

Spregovoril je o pretresljivi osebni izkušnji ter ostro kritiziral ravnanje predsednika vlade Janeza Janše in celotno politično ozračje v Sloveniji.
2. 11. 2026 | 20:30
20:25
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZLOČIN

Grozljiv napad na kmetiji: 50-letnika ustrelili, mučili in mu odrezali ušesi

Hudo poškodovanega so odpeljali v bolnišnico, policija pa je že prijela pet osumljencev.
2. 11. 2026 | 20:25
20:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOŠKA NAPOVED

Tedenski horoskop od 3. do 9. novembra: Pri nekom lahko spogledovanje preraste v ljubezen

Tedenski horoskop napoveduje priložnosti za napredovanje, zaslužek in ljubezen. Konec tedna bo nekaterim bolj koristil počitek.
2. 11. 2026 | 20:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIK

Novembra se bo v Ljubljani odvijal prav poseben dogodek

Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
27. 10. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIK

Novembra se bo v Ljubljani odvijal prav poseben dogodek

Od 4. do 6. novembra bo Festival Poezije povezal mednarodne pesniške glasove, slovenske ustvarjalce, založnike in bralce.
27. 10. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IDEJE

Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
Photo
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POTOVANJA

Cena za vaše potovanje je lahko odvisna tudi od njegovega namena

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Slovenske novice2. 11. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
MEJNIK

Tretja največja slovenska banka razkrila novost (video)

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
HIBRID

Se še spomnite prvega Clia? Takšnega zagotovo niste vozili (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
2. 11. 2026 | 09:20
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Investicijske in kriptoprevare: Od obljubljenega zaslužka do praznega računa

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 08:27
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

Irska tolpa proti newyorški mafiji

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki