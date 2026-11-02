Bratuškova jih je preštela, pa udarila po Janši: »Le zakaj Vučiću ni upal postaviti ultimata? Česa se boji?«

Alenka Bratušek (bivša ministrica v vladi Roberta Goloba, zdaj poslanka Svobode) je ostro odgovorila predsedniku vlade Janezu Janši, ki od Srbije zahteva izročitev arhivov nekdanje Udbe in drugih jugoslovanskih služb, sicer Slovenija ne bo podprla njenega nadaljnjega približevanja Evropski uniji. Bratuškova je spomnila na Janševa srečanja z Aleksandrom Vučićem in postavila pomenljivo vprašanje: zakaj takšnega ultimata ni postavil že takrat?

Janez Janša FOTO: Remo Casilli Reuters

»Predsednik vlade z rekordnim številom srečanj z Vučićem pa mu ni upal postaviti tega ultimata. Le zakaj, česa se boji?« je zapisala na družbenem omrežju X.

Ob tem je objavila seznam sedmih srečanj oziroma dogodkov med letoma 2020 in 2021, na katerih sta se srečala ali imela priložnost za pogovore Janša in takratni srbski predsednik Aleksandar Vučić.

Naštela sedem srečanj: od Bleda do Glasgowa

Bratuškova je svojo kritiko podkrepila s časovnico srečanj. Prvi dve je navedla konec avgusta 2020 na Bledu, kjer sta se politika srečala na dvostranskih pogovorih in Blejskem strateškem forumu. Naslednje srečanje je bilo po njenem seznamu 1. septembra 2021, prav tako na Bledu, nato pa 23. septembra istega leta v Budimpešti. Omenila je še srečanje Evropske ljudske stranke (EPP) 5. oktobra 2021 v Sloveniji ter vrh EU in Zahodnega Balkana, ki je 5. in 6. oktobra potekal na Brdu pri Kranju. Kot zadnji dogodek je navedla dvostransko srečanje 1. novembra 2021 v Glasgowu.

Alenka Bratušek. FOTO: Jure Eržen, Delo

Z navedbami je tako opozicijska poslanka odprla vprašanje, zakaj Janša tako odločnega pogoja ni javno postavil že v času, ko sta se z Vučićem večkrat srečevala. Njeno namigovanje, da naj bi se Janša nečesa bal, pa ostaja politični očitek, za katerega ni navedla dokazov.

Janša Srbiji zagrozil z blokado evropske poti

Kot smo že poročali v Slovenskih novicah, je Janša 26. oktobra po parlamentarnih volitvah v Srbiji, na katerih je zmagala Študentska lista, sporočil, da bo Slovenija pozdravila morebitno odločitev novih srbskih oblasti za pospešitev pristopnih pogajanj z Evropsko unijo.

Toda ob tem je postavil jasen pogoj. »Ne bomo dali soglasja za kakršenkoli napredek, dokler Srbija ne izroči Sloveniji vseh arhivov Udbe, SDV, JLA, ZSNZ in ostalih nekdanjih služb SFRJ, ki se nanašajo na Slovenijo,« je zapisal predsednik vlade.

Janša: »Srbija je to obljubila!«

Janša se je na razpravo odzval tudi 28. oktobra, ko je pojasnil, da zahteva po izročitvi arhivov ni nova.»Ta zahteva ni nič novega. V času vseh vlad pod vodstvom SDS smo to zahtevali. Srbija je to tudi obljubila. Gre za sporazum o sukcesiji,« je poudaril.Ob tem je ostre besede namenil tudi nekdanjim slovenskim levosredinskim vladam.

Aleksandar Vučić. FOTO: Pedja Milosavljevic Afp

»Povsem nasprotno pa so levičarske vlade RS naredile vse, da arhivi ostanejo v Beogradu. V zameno za ta 'spregled' so Srbiji prepuščale tudi veliko ostalega iz sporazuma o nasledstvu,« je zatrdil Janša. Za očitke o ravnanju prejšnjih vlad v objavi sicer premier ni predstavil dodatnih dokazov.

Oglasila se je tudi Irena Joveva

Na Janševo zahtevo se je že pred dnevi odzvala evropska poslanka Irena Joveva. »Skrb za arhive bi bila legitimna, če ne bi bila tako prozorno tempirana,« je zapisala in Janševo pobudo povezala s političnimi spremembami v Srbiji. V razpravo se je vključil tudi publicist Igor Omerza, ki je opozoril na arhive nekdanjih jugoslovanskih varnostnih služb in vojaške protiobveščevalne službe KOS.